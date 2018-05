Ser mamá no es un plus

Aquello que las mujeres han estado haciendo desde el inicio de los tiempos, y que sucederá mientras exista la humanidad, ahora se percibe como algo digno de resaltarse, cuando la realidad es distinta.

Sí, tener un hijo es toda una experiencia; sin embargo, no veo por qué alguien tiene que mencionarlo en su hoja de vida. Me parece irrelevante el hecho de que una mujer haya dado a luz, o no, para crearse un juicio sobre ella.

Hace un tiempo se hizo viral un video español titulado “Ser madre es un plus”, en el que se veía a una mujer de cuarenta y tantos años buscando trabajo después de haberse dedicado varios años a la crianza.

El video la muestra en varias entrevistas de trabajo en las que, a pesar de alabar su currículum, le dicen que no es viable contratarla por haber estado tanto tiempo fuera del mundo laboral. Ella se da cuenta de que no puede seguir diciendo que se dedicó a la maternidad, a pesar de estar convencida de que le ha servido mucho lo aprendido en sus años de ama de casa.

Entonces empieza a vender sus capacidades aprendidas. Se le ve desarrollando su capacidad de asumir riesgos al tomar con una sonrisa el resultado de una prueba de embarazo positiva. Su capacidad de esfuerzo y sacrificio al pasar las noches en vela junto a la cuna del bebé que no se quiere dormir. Sus habilidades de comunicación y oratoria mientras les leía cuentos a sus hijos.

Y así, una lista de eufemismos muy tiernos, pero completamente irreales. Todo, por cierto, mientras tiene encima la mirada compasiva de su esposo. Eso le da el beneficio de la duda y consigue, por fin, un trabajo.





Mamás silenciosas

7 de cada 10 mujeres mexicanas mayores de 15 años son madres.



Aunque su final es complaciente e irreal, el video retrata una realidad cruda tanto para España como para México: si una mujer elige dedicarse a los hijos, aunque sea solo por unos años, regresar al mundo laboral será casi imposible.

De aquí salen conclusiones adicionales como que en una entrevista de trabajo hay que evadir el tema de la maternidad, que de ser posible no hay que mencionar que se tienen hijos y que si salen al tema hay que asegurar que no serán un impedimento para cumplir con las obligaciones laborales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años son madres y de ellas 96.3% participan en la producción de bienes y servicios.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que las mexicanas trabajan, en promedio, 74.4 horas a la semana, pero solo reciben remuneración aquellas que forman parte de la población económicamente activa, y esa remuneración corresponde solo a 50% de sus horas ocupadas.

¿Y todavía en una entrevista laboral tenemos que ir a hacer juramento de que sí podremos con todo?

Si bien es cierto que cada día más hombres participan en las actividades del hogar y la crianza, de 80% a 100% del peso recae aún en la mujeres. No lo digo yo, lo reportó la aseguradora Mapfre como parte de las estadísticas del Día de la Mujer.

Entre la inevitable realidad biológica y la idea de que la maternidad es lo mejor a lo que se puede dedicar una mujer, nos seguimos quedando muy atrás. Las CEO en México representan solo 18% de la fuerza de trabajo. Aquellas que tienen hijos seguramente reducen aún más la cifra.

80% a 100% del peso de las labores domésticas recae aún en la mujeres.



Por eso opino que ser mamá no es un plus. Si acaso es un minus de tiempo, de disponibilidad, de oportunidades y, por tanto, de dinero. Porque sí, los hijos requieren mucho tiempo y atención, lo que va en detrimento del crecimiento profesional y laboral de las mujeres. Hace que todo sea aún más difícil.

Es importante cambiar varias cosas: primero que la maternidad es algo deseable e inevitable para todas las mujeres. Después, que la responsabilidad de criar a un niño es exclusivamente femenina. Por último, que una mujer con hijos es incapaz de ser suficientemente responsable en un puesto laboral.

Solo si se replantean los esquemas laborales para las mujeres con hijos, si se hace una repartición equitativa de las labores domésticas y de crianza, si se quitan prejuicios y estereotipos acerca de que la maternidad abnegada es la opción adecuada, ser mamá será un plus. Por lo pronto, todavía, es un minus.