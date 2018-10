Llaman a informarse de tecnología del concreto

Martina Spataro

Los cambios en la tecnología impactan a todas las industrias del mundo y la constructora no es una excepción. “En México vemos que cada día la tendencia apunta hacia la construcción vertical; es decir, edificios, incluso en zonas sísmicas que, gracias a los avances tecnológicos, pueden hacerse sin ningún problema”, aseguró Juan Miguel Gutiérrez Rodríguez, gerente de transmisión de conocimientos del Centro de tecnología del cemento y concreto de Cemex.



La arquitectura vertical requiere de materiales distintos a los de la construcción horizontal porque están expuestos a fenómenos distintos, “por eso es muy importante que los arquitectos e ingenieros se informen sobre los nuevos materiales que se han desarrollado, que les pueden ayudar a solucionar problemas en sus diseños”, abundó.



En el centro de investigación e innovación de Cemex “tenemos un laboratorio de estructuras que no existe en otro lado en Latinoamérica. Ahí podemos ver, en escala real, cómo se comporta una columna o piso durante un sismo”, destacó Gutiérrez.



Las investigaciones que desarrollan en dicho centro buscan soluciones a necesidades comunes del mercado y específicas de sus clientes, con los que trabajan de la mano.



Junto con su equipo, Juan Miguel Gutiérrez es responsable de la transferencia de conocimiento y tecnología para orientar a los clientes sobre soluciones que no son tan accesibles en el mercado. También ofrecen capacitaciones. Otras de las áreas en las que se han enfocado es contactar a universidades para que, los estudiantes que participarán de la industria, se informen sobre la tecnología del concreto y cemento que pueden facilitar la construcción de las estructuras que diseñen. El año pasado recibieron a más de 100 alumnos.



En el mercado ha aumentado el interés por la construcción sustentable. Por eso “nos preocupamos por reducir los impactos al medio ambiente. Ahora existen materiales que pueden reducir el costo de un aire acondicionado o pueden aislar más la temperatura interior del exterior. Otros materiales pueden utilizarse para la repelencia solar que ayuda a generar menos calentamiento en la estructura. Cada vez encontramos más proyectos donde la parte térmica, solar y lumínica son partes importantes”.



La durabilidad de dichos elementos es otro de los temas relevantes. “Hoy nos preocupa más el mantenimiento de los edificios e instalaciones. Lo que buscamos es hacer materiales que en el tiempo duren más y cuesten menos”.



Lamentablemente, el cambio climático “ha traído fenómenos cada vez más agresivos que tiene un detrimento en las estructuras si no están bien diseñadas”. Por eso el ingeniero y arquitecto Gutiérrez cree fundamental innovar para que los materiales tengan mayor tiempo de vida útil, sean más resistentes y baratos.



A partir de 2014, “la norma mexicana de construcción integró mucho más los criterios técnicos de durabilidad de materiales. Ahora son parte esencial de la normatividad mexicana de construcción”, concluyó Gutiérrez.