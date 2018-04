LinkedIn te ayudará a superar la 'crisis del cuarto de vida'

Ciudad de México

Para quienes sufren la 'crisis del cuarto de vida', LinkedIn lanzó una herramienta gratuita que permite consultar a asesores experimentados y obtener recomendaciones que ayuden a orientar mejor las metas profesionales.

La 'crisis de cuarto de vida' es un periodo de inseguridad y dudas sobre la vida profesional, el cual puede llevar a quien la padece a cambiar de carrera, tomar unas largas vacaciones, regresar a la escuela o hasta mudarse de ciudad.

De acuerdo con un estudio hecho por la plataforma, 75 por ciento de los profesionales entre 25 y 33 años sufren o han sufrido la 'crisis del cuarto de vida', especialmente por no encontrar un trabajo apasionante, no poder adquirir una vivienda, no tener en nivel de vida que se desea o por compararse con amigos más exitosos.

Más de la mitad de los encuestados confesó que le gustaría tener asesoramiento profesional para orientar su carrera, por lo que LinkedIn decidió lanzar la función Career Advice Tool, que ayuda a conectar a los usuarios para obtener oportunidades de asesoramiento.

La nueva función está disponible en el centro de Asesoramiento Profesional y sólo debes configurar las preferencias del tipo de consejo para que la plataforma recomiende perfiles que se ajusten a esas necesidades.

GGA