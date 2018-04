Leyes secundarias Fintech, a más tardar el 7 de septiembre: CNBV

Washington

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bernardo González, informó que a más tardar el próximo 7 de septiembre se publicarán las primeras disposiciones de las leyes secundarias de la Ley de Tecnología Financiera (Ley Fintech), que fue promulgada el pasado mes de marzo.

Después de su participación en el panel Proteger el futuro de América Latina y el Caribe contra riesgos, organizado por el Banco Mundial (BM) en el marco de las Reuniones de Primavera que lleva a cabo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente de la CNBV dijo a MILENIO que esta ley propicia que las personas se puedan acercar a los servicios financieros, genera competencia y mejora la calidad de los servicios, además de que ha sido bien aceptada en foros globales.

"Hay muchísimo interés por lo que estamos haciendo en México, la aprobación de la Ley Fintech es sin duda un parámetro de referencia y en todas las reuniones en las que estamos nos preguntan cómo es, qué es lo que estamos planeando. Hay mucho entusiasmo por saber y entender que México es pionero en esto", puntualizó.

Falta cultura para contratar seguros y minimizar riesgos

Pese a los esfuerzos que México ha hecho para estar prevenido ante riesgos y desastres naturales, las acciones del gobierno e instituciones privadas no serán suficientes si no se amplía la cultura de seguros en la población, aseguró el presidente de la CNBV.

"En el sismo lo vimos, mucha gente que no tenía una cobertura de seguro podía perder su vivienda, el que se acerquen para contratar seguros para su vivienda, para gastos médicos, en general para todos los riesgos que enfrentamos, es muy importante en nuestro país", sostuvo

Al preguntarle cómo acercar a la sociedad al sector, cuando las mismas aseguradoras buscan elementos para no pagar, Bernardo González señaló que hay autoridades para proteger a los usuarios, como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

"Está verificando y revisando que cuando haya malas prácticas, las entidades financieras cumplan con lo que tienen en sus contratos, pero eso no debe de desincentivar a los clientes, tenemos productos en la industria de aseguramiento para todas las necesidades, la verdad es que lo que es muy importante es que la gente no se quede con esa idea, sino que más bien se acerque a las aseguradoras y si hay una mala práctica, que no denuncie", sostuvo.





CPR