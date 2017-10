Alemán señala "errores graves" y vacíos en nueva ley de aviación

México

A solo 22 días de que oficialmente entre en vigencia la nueva ley de aviación, que estipula el pago por demoras en vuelos y el incremento en maletas documentadas, persisten graves equivocaciones en el documento que traerán problemas, consideró Miguel Alemán Magnani, presidente de la aerolínea Interjet.

Uno de los principales errores en la legislación es que exige pagar en 10 días hábiles el porcentaje por el retraso, pero si el usuario realizó la compra con tarjeta de crédito o débito, el dinero llega a la aerolínea en 20 días, señaló Alemán.

“Cómo puedo pagar al cliente por una demora cuando todavía no me llega el pago”, enfatizó.

Con la nueva ley, las empresas del sector deberán reembolsar a los usuarios entre 7.5 y 22.5 del precio del boleto en vuelos retrasados, además de que deben permitir que éstos documenten una maleta gratis con 25 kilógramos en vuelos nacionales e internacionales y dos de mano hasta de 10 kilos.

Para el presidente de Interjet, esa equivocación grave en la legislación se debe a que el Congreso trabajó en lo oscurito y rápido, sin preguntar a las aerolíneas sobre esos aspectos.

“Se hizo muy rápido (la ley) y hay cosas que no se consultaron, que en teoría son muy buenas, pero en la práctica no son posibles”; hay descuidos legales y no se consultó a nadie en el sector, ni a las aerolíneas, los aeropuertos o las instituciones financieras, puntualizó Alemán Magnani.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) informó que los cambios en la ley de aviación empezarán a aplicarse el próximo 31 de octubre.

Alemán Magnani señaló que otro problema es que a pocos días de la entrada en vigencia se desconoce cómo será el proceso para determinar la culpabilidad en los retrasos.

Mencionó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no les ha mandado mucha información sobre las demoras.

“Lo único que hemos pedido —para el proceso de culpabilidad— es que sean muy transparentes los mecanismos y que el juzgador no sea juez y parte”, subrayó el presidente de Interjet.

Otro aspecto que faltó contemplar en la legislación es la sobreventa de asientos de avión, ya que es algo que perjudica a los usuarios, dijo.

Por ejemplo, “si vendes tu casa dos veces, te meten a la cárcel. Entonces, por qué si una aerolínea vende sus boletos dos veces no se le dice nada; nada más lo hacen para asegurar su lleno”, indicó.

En Interjet desde el inicio se eliminó esa práctica, por lo que nuestros clientes tienen la seguridad de que su lugar será respetado, concluyó.