“Con mujeres al poder, gana la economía”

Las mujeres enfrentan obstáculos en sus profesiones, ¿estos aumentan cuando se trata de una carrera política?

Generalmente una mujer que tiene un cargo muy visible vive con más rigor los prejuicios sociales que una mujer que está menos expuesta a la opinión pública.

Mi carrera en la función pública fue de 20 años. El primer trabajo fue aleccionador, fui la primera ministra de seguridad de mi país, la institución más machista en América Latina y el mundo. En Gran Bretaña, primero tuvieron dos ministras, Thacher y May, pero no fue hasta hace poco que tuvieron su primera directora de Scotland Yard.

Los problemas, estigmas y resistencias las viví desde el inicio, pero, el rigor que me aplicaron a la hora que ocupé la presidencia no tiene comparación. Uno cree que si su país eligió a una mujer presidente, se superaron los prejuicios. Pero pronto me di cuenta que se dice: “elegimos a una mujer, ¿será que tendrá las capacidades de terminar su gobierno?”. Los prejuicios y estigmas nunca se fueron.





Con la salida de Michelle Bachelet en Chile, América latina se queda sin líderes políticos mujeres, ¿es muestra de un retroceso?

Estamos en un punto de inflección, pero la lucha de la mujer en la política latinoamericana hay que medirla con otros indicadores. Si se logra modificar la base del problema con legislaciones, un cambio de abajo hacia arriba es valioso. Quizá no haya una mujer presidente, pero tendremos congresos más paritarios, y eso es un semillero de mujeres que tomarán otros cargos.







Los errores de las mujeres son...

Los errores que comete un hombre se quedan con ese hombre. En el caso de las mujeres, cada error individual lo paga colectivamente el género.

Son juzgadas por su género más que por sus habilidades y experiencia personal. Cada vez que cometía un error, todas las mujeres de Costa Rica pagaban el precio.

En mi país hicieron una encuesta nacional preguntando si volverían a votar por una mujer, pero en 180 años de gobiernos de hombres, con casos desastrosos que llevaron a la quiebra al país, golpes de estado, graves problemas de corrupción, a nadie se le ocurrió preguntar si volverían a votar por un hombre. Esto tiene dos efectos inmediatos: que las mujeres que estaban a punto de dar un paso hacia la política queden desmotivadas y que quienes votarían por más mujeres lo duden.





¿Qué hay que decirle a los escépticos sobre el liderazgo femenino?

Cuando a la mujer se le da la oportunidad de participar a la par, donde antes no había podido, todos ganan. Las mujeres son visiones complementarias que mejoran la eficiencia y productividad de una compañía o gabinete político. Con las mujeres al poder, gana la economía. Las mujeres son el mayor mercado del mundo, pueden tener una perspectiva valiosa.





Se cree menos en la política y se le asociacon corrupción. ¿Qué hacer?

La política ha fallado porque han habido eventos globales que tuvieron un impacto negativo como el desempleo, las crisis financieras; la política no ha podido responder rápidamente de forma efectiva. Por otro lado, el que se destapen problemas de corrupción, es una buena señal.

Hoy no estaríamos hablando de equidad, de cambio climático o tolerancia a la diversidad si no fuera por el poder que tiene la acción política colectiva. La política es el lugar en donde se puede igualar nuestra voz a través del voto.

Hace falta pensar más en la responsabilidad que tienen los ciudadanos para elegir mejor a los dirigentes y asumir las responsabilidades de ser buenos ciudadanos. La política se hace de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, no perdamos eso de vista. La política es de todos, no solo de los dirigentes.