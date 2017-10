En 'trabajo de hombres' ella marca la diferencia

Torreón, Coahuila

Pertenecer al género femenino no ha representado para Flor Luna Hernández ningún obstáculo, una prueba de ello, es que actualmente es gerente general de la empresa en el ramo industrial que ella misma emprendió.

En su mirada puede reflejarse madurez y visión profesional, en su voz, seguridad.

A pesar de que en México sólo un 20 por ciento estudia una ingeniería, Flor se dice orgullosa de ser Ingeniera en Mecatrónica por la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT).

"El centro de una mujer es el hogar y la familia, pero eso nunca será un límite para quien desea concretar sus proyectos y superarse a sí misma”.



Luego de incursionar en diferentes empresas, desarrolló su gusto por aportar sus conocimientos en el ámbito industrial.

Flor nunca dudó en poder dedicarse a lo que muchas mujeres podrían considerar como "trabajo para hombres".

Decidió abrir junto con un par de socios, uno de ellos su esposo, la empresa Mangueras y Servicios DAR, dedicada a la fabricación de mangueras utilizadas en maquinarias mineras y en la construcción.

Luego de realizar labores de automatización en industrias mineras de Sonora, vio ahí un área de oportunidad para desarrollarse económica y profesionalmente sin importar la opinión pública que exista en lo laboral hacia el género femenino.

“En la minería vi un campo de oportunidad en lo profesional y en lo económico a pesar de ser mujer, pues en esta industria hay progreso continuo y pude darme cuenta de las necesidades del producto que nosotros producimos. Eso me llevó a proyectar mi visión luego como empresaria”.

A base de su experiencia, Flor tiene claro que a pesar de que las mujeres tienen el estigma de ser el sexo débil, tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad de hacer lo que se propongan.

“Me di cuenta que estaban muy relegadas las oportunidades en el ramo industrial hacia las mujeres y yo quise ser quien marcara diferencia”.

Su esposo, socio y compañero fue el encargado de diseñar la maquinaria para la fabricación de mangueras con la que ahora son la innovación en mangueras hechas con el proceso de expansión interna, lo cual los coloca como la única compañía en el país en desarrollar esta herramienta y que los diferencia de la competencia.

"He sentido la admiración que me puede tener la gente por ser mujer y dedicarme al ramo industrial y minero”.



“Actualmente en México no tenemos competencia en ese tipo de producto. Nosotros suplimos con la calidad y las características indicadas mangueras hidráulicas para maquinaria utilizada para el vaciado de concreto en la minería y en la construcción a un bajo costo a diferencia de las piezas de marca original”.

Ser una mexicana emprendedora le ha hecho ver a Flor Luna que no hay obstáculos, que no hay límites, no hay palabras ni formas de pensar de la gente, que detengan los sueños de los que desean ver sus metas cumplidas, incluso, columpiarse de ellas para desarrollar nuevos proyectos.

¿Qué recomiendas a las mujeres que tengan el deseo de emprender?

Les recomiendo que se empapen de conocimientos de lo que deseen implementar como negocio, que aunque sean pocas las mujeres que lo hagan emprendan, eso jamás será un impedimento.

Se debe preparar una inversión y si no hay mucho capital, existen diferentes dependencias federales y estatales que ofrecen apoyo de financiamiento a jóvenes emprendedores, vaya que los hay.

Ahora como empresaria, buscará estudiar una maestría inclinada a la administración, con lo que pretende mejorar las formas de manejo empresarial y trato al cliente.





