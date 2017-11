Seguro social y pensiones agobia al 96% de mexicanos

Ciudad de México

El 96 por ciento de la población mexicana está muy preocupada por el futuro del seguro social y por lo que recibirá de sus aportaciones para su jubilación, siendo los jóvenes y mujeres quienes se muestran más preocupados que los hombres, reveló la Fundación Mapfre.

Al presentar el estudio “Opinión de los mexicanos sobre el sistema de pensiones 2017”, José María Romero, director ejecutivo comercial de Mapfre en México, destacó que además, preocupa que una vez llegado su periodo de jubilación, el monto no será suficiente para mantener un buen nivel de vida. "Esa primera nómina como jubilados que podrá recibir no superará los ocho mil pesos”, expresó.

De acuerdo con Jesús Martínez Castellanos, director general de Mapfre y CEO para América Latina, el nivel de cobertura bajo en el país se debe principalmente a que dentro del nivel de aportaciones, las cotizaciones al seguro social son del 6.5 por ciento, mientras que en otros países son más altas. Además de que el número de afiliados es de 33 por ciento que reciben 26 por ciento de su último salario, y muchos informales no cotizan y no generan cobertura.

“El problema es justo que nuestro nivel de cobertura pública al momento de la jubilación es bajo respecto a otros países”, destacó.

Por su parte, Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), dijo que aunque México tomó medidas como las afores, que son un instrumento de ahorro importante, seis de cada diez mexicanos no ahorran para su retiro, por lo que existe un universo de trabajadores independientes que no cotizan, unos 13 millones de personas que no están ahorrando y que no darán un flujo importante de ingresos.

Por lo anterior, consideró como pendientes las reformas de pensiones sobre todo a nivel estatal y de universidades públicas, así como de algunas dependencias del sector central que no han sido resueltas; fortalecer el pilar contributivo; mejorar la integración de pilares no contributivo y contributivo; y dar una solución al tema de los trabajadores independientes.

“Creo que es muy oportuna la presentación de estos dos reportes, no sólo porque se avecina el cambio de gobierno, un momento importante para discutir qué hacer en un tema que no ha sido resuelto, sino porque el tema de las pensiones está creciendo en importancia en la vida cotidiana en la vida de los mexicanos”, indicó.

El estudio constó de una encuesta realizada durante julio de 2017 a poco más de 4 mil personas de entre 18 a 60 años que trabajan y cotizan en el seguro social en diez distintas entidades del país. La muestra se conformó con 52 por ciento de participación de mujeres y el restante de hombres.





