"Elecciones de 2018 generan incertidumbre económica"

Torreón, Coahuila

Originario de la Ciudad de México, Juan Musi Amione, director de CI Fondos, lleva ya 22 años en el medio financiero.

Con la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y maestría en Finanzas en la Universidad Anáhuac, el también colaborador de editorial de Milenio, en su visita a Torreón para participar en el V Foro del IMEF Laguna, mostró la evolución que han tenido los mercados y la posición que tiene México frente a la economía global, aún y con la incertidumbre generada por el presidente Trump de Estados Unidos.

En tu experiencia ¿de qué manera han variado los mercados a partir del primer día en que te involucraste con las fi nanzas?

Muchísimo. El mercado ha cambiado y evolucionado para bien. Quizás en México mucho más lento que en el resto de Latinoamérica, esto no es un dato bueno, en México la banca ha estado en manos del gobierno, las famosas estatizaciones y se frenó el desarrollo, ya que sólo cumplía funciones de banca múltiple donde solo captaba dinero y prestaba de manera limitada al estar intervenida.

"Desde mi óptica, esta ha sido la evolución más clara, ya no sólo se puede invertir en pesos, sino que se puede tener en una cartera, pesos, euros, derivados, futuros, sofisticándose en esta globalización”.



El que el desarrollo del mercado de inversiones también atravesó por las estatizaciones y nos rezagamos, pero la evolución en la última década ha sido interesante.

Hoy en prácticamente en México, alguien puede tener una cartera (de inversiones), como la que tendrían en un banco en Suiza o Nueva York. Esto ya es posible gracias a que en la Bolsa Mexicana de Valores, en un apartado denominado Sistema Internacional de Cotizaciones, están listadas más de dos mil acciones y títulos de empresas y bonos internacionales.

¿Se ha modificado la resistencia a canalizar dinero a fondos de inversión por las caídas drásticas en el mercado financiero, que derivaron en quiebras o incluso fraudes a muchos clientes o hay mayor estabilidad y certidumbre?

Hoy los mercados tienen listadas mucho más sólidas. Los últimos quebrantos o dramas que he visto no tienen qué ver con el sector formal, sino que están relacionados con historias fraudulentas, como el caso de FICREA y algunas uniones de crédito que no están reguladas y supervisadas, o muchos charlatanes que se ostentan como asesores financieros, o negocios que ofrecen grandísimas utilidades por medio de la compra y venta de divisas, los famosos FOREX, estas historias terminan en drama.

Cuando hablamos del sector financiero regulado y supervisado, esto ha cambiado porque la autoridad ha hecho muy buena labor en instaurar prácticas de venta que busca proteger a los clientes, evaluando su perfil, nivel de riesgo.

Como asesores debemos informar a los clientes si quieren ganar más considerando los diversos escenarios, pero eliminando los conflictos de interés, donde se evita vender papel ligado a nuestro grupo o a empresas asociadas, hay que ser un intermediario donde se busca lo mejor que ofrece el mercado afuera.

Esto hace diez años no existía, antes se manejaba con gran irresponsabilidad para ganar utilidad para sí mismo. Si hoy se invierte en portafolios diversificados, difícilmente su patrimonio se hará cero, claro que se puede atravesar por periodos malos, pero es remota la posibilidad de que la inversión se hizo cero.

Por lo que esta nueva regulación que vigila y supervisa a clientes como a los intermediarios y la gran oferta de diversificación, reduce las posibilidades de una quiebra.

¿Hay sectores más estables en los que se sugiera invertir? Hemos adoptado una estrategia en donde se reconoce en dónde se es bueno y donde se tiene el conocimiento para operar y escoger qué comprar, esto ya se acota a México, los fondos de renta fija y renta variable o acciones México lo operamos nosotros con nuestro departamento de análisis y nuestra preferencia por ejemplo en el mercado de renta fija variable con un entorno de tasas que pueden seguir subiendo, ya que la FED va a subir tasas, tenemos estrategias en donde el nombre del juego es estar más líquidos, quizás empezar a salir de las UDIS, en donde por su pico la infl ación ya lo hizo, y estamos esperando que de aquí a fi n de año siga convergiendo hacia la meta de 6.2 a 6.1.

De tal manera que este tipo de decisiones de estar líquidos y ya no tanto UDIS son tomadas de manera interna.

"Hoy en prácticamente en México, alguien puede tener una cartera (de inversiones), como la que tendrían en un banco en Suiza o Nueva York. Esto ya es posible gracias a que en la Bolsa Mexicana de Valores".



En México hemos decidido estar muy presentes en el sector de infraestructura como por ejemplo en aeropuertos como OMA GAP, ASUR, en el sector consumo tenemos algo de presencia. Hay muchas oportunidades en el tema de la infraestructura turística.

Hay ciertas empresas del sector autopartes y aquellas ligadas al sector automotriz que también nos gusta, aún y con la vulnerabilidad en la que se encuentran ahorita por lo del TLC.

En Estados Unidos hay clara preferencia por el sector tecnológico y financiero, mientras que en Europa se ve una diversifi cación mayor, van desde turístico, farmacéutico, tecnológico y financiero como los principales sectores.

¿Cuál es tu percepción de la economía ligada a la política, considerando factores como la tendencia separatista de Trump, el Brexit y la independencia de Cataluña?

Veo una economía global en lo general está muy sólida. Estados Unidos muy bien con una inercia importante pero que venía de la administración Obama, Trump no ha logrado nada más que dividir, separar y polarizar.

Europa se ve una economía sólida creciendo por arriba de lo esperado; ahorita está el tema separatista de Cataluña, pero en otros países se han superado. gente está harta y cansada.

dcr