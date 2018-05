Esperan alza en ventas restaurantes y joyerías

Guadalajara

Los restaurantes del área metropolitana de Guadalajara esperan registrar una ocupación de hasta un 100 por ciento desde este jueves y hasta el fin de semana con motivo del Día de las Madres.

Mauricio Alejandro Servín Carreón, presidente del Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica, explicó que las ventas en los negocios se incrementan desde un 40 por ciento hasta un 60 por ciento.

"Se llenan al 100 por ciento, a veces no hay mucho consumo porque no hay mucho consumo de bebidas alcohólicas, porque lo que crece poquito es la bebida, pero como es un día de festejo de las mamás el consumo de bebidas no sube mucho, pero la cuestión de alimentos sí", explicó.

El dirigente de los restauranteros explicó que el hecho de que este 10 de mayo sea en jueves representará otro día más de buenas ventas para el sector en la semana ya será similar a las que registran viernes, sábado o domingo.

"De un sábado que tiene uno lleno es prácticamente lo mismo, no se incrementan tanto la venta en sí, sino que es un día que es muy bueno para nosotros y cae entre semana, entonces tenemos un día bueno más porque normalmente los días buenos son viernes y sábado",comentó.

El entrevistado explicó que para este jueves la mayoría de los corredores gastronómicos de la ciudad tienen sus reservaciones al 100 por ciento.

“Todo el mes de mayo es muy bueno primero por el día de las madres que aunque cae en jueves muchos no van a poder llevar a sus familiares y van a ir el fin de semana, luego viene el Día del Maestro y también cae entre semana, pero se recorre para el fin de semana”, puntualizó.

Los principales corredores gastronómicos de la ciudad son: López Cotilla, Chapultepec, zona de Andares, Providencia, Chapalita, Chapultepec, entre otros. “Las reservaciones de la mayoría están al 100 por ciento, todos tienen ya mucha ocupación”, dijo.

El dirigente de los restauranteros aclaró que para este 10 de Mayo los precios de los establecimientos no subirán.

“Los precios se mantienen, en el caso de la mayoría de los restaurantes mantienen los mismos precios"

De acuerdo con el Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica el gasto promedio por persona este día es de 400 a 500 pesos, dependiendo del bolsillo, aunque hay restaurantes donde el gasto promedio supera los mil pesos por persona.

En Jalisco existen alrededor de 36 mil restaurantes, de los cuales 17 mil se ubican en lel área metropolitana de Guadalajara.

Deslumbran con sus joyas

Otro de los sectores más beneficiados este jueves será el sector joyero que también prevé un alza en sus ventas de hasta el 20 por ciento.

Ramón Parra Pedroza, presidente de la Cámara de Joyería de Jalisco, explicó que después de Navidad, el 10 de Mayo es la segunda fecha más importante en ventas.“En el mes de mayo sí se incrementa un 20 por ciento más aproximadamente, respecto a mes a mes”, dijo.

El entrevistado explicó que para este día lo que más se venden son las pulseras, los aretes, anillos y esclavas, entre otras piezas.

Explicó que esta semana los negocios establecidos en la zona joyera ubicada en el Centro Histórico, el centro joyero ubicado a un costado de Expo Guadalajara y en las plazas comerciales contarán con una comunicación especial de seguridad.

“Operativo como tal no tenemos, pero la vinculación con la policía de Guadalajara y de Zapopan ha sido muy importante, esta vinculación y cercanía ha sido muy buena”, afirmó.

SRN