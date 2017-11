Energías limpias, rumbo a una nueva economía

Torreón, Coahuila

La nueva realidad energética es un tema que actualmente está en la mesa de discusión de la mayoría de los Estados del país, es vista como una alternativa para detonar una economía ligada a las bondades que pueden ofrecer las energías renovables.

José Luis Aguilar Pérez, subsecretario de Minas y Energía de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, reiteró que hoy en día se le está apostando a la generación de energías renovables.

"Por ello se creó la Subsecretaría de Minas y Energía que no existía en los gobiernos anteriores y viendo la capacidad y el potencial de Durango se puede tener amplio desarrollo en energías renovables como la solar y eólica", informó.

Aguilar Pérez refirió que debido a la importancia del tema, en el Estado de Durango también se creó una Dirección de Energía, la cual encabeza Efraim Castellanos Frayre.

Es así que Durango está trabajando para que empresarios vean el sector energético como una opción de inversión, el subsecretario de Minas y Energía informó que dentro de los planes de este sexenio está en realizar un diagnóstico del potencial energético del Estado.

"Estamos tratando de hacer sinergia con organizaciones empresariales y cumplir el mandato del gobernador de poner a Durango en un nivel destacado en el país”, José Luis Aguilar Pérez, subsecretario de Minas y Energía de Durango.



"Es decir, definir qué zonas del Estado de Durango dentro de su territorio son más favorables para la energía eólica o más favorables para la energía solar, tenemos bastantes proyectos de energía fotovoltaica”.

Desafortunadamente, dijo, que algunas limitantes con las que se enfrentan es la infraestructura eléctrica y detiene ese crecimiento, “pero estamos tratando de hacer sinergia con organizaciones empresariales para que este desarrollo no se detenga y cumplir el mandato del Gobernador de poner a Durango en un nivel destacado en el país para que sea atractivo para los inversionistas”.

En ese tenor habló sobre el Symposium Realidad Energética, que por tercera ocasión organiza Milenio La Opinión Laguna con el firme objetivo de provocar un debate que invite a reflexionar acerca del entorno que le propicia a la región la reforma energética en el marco de las tendencias verdes en la generación de energía.

Aguilar Pérez aseguró que este tipo de eventos ayudan a difundir información importante sobre energías renovables, en donde además el principal auditorio son empresarios que buscan invertir, pero sobre todo que les interesa conocer no solo las bondades de ese tipo de energías, si no también buscan información sobre la normatividad que está regulando esa apertura energética, la cual es una oportunidad de negocio.

“Creo que este Symposium va a venir a llenar un hueco, respecto a la difusión de las bondades de invertir en estas energías, es una buena oportunidad para los grandes inversionistas. Y que la ciudadanía también se informe, porque hasta a nivel hogar se puede haber benefi cios con las energías limpias, porque se puede generar para la propia casa y tener ahorros considerables”.

LA REFORMA ENERGÉTICA Y SUS ACELERADOS CAMBIOS

A cuatro años de haber sido aprobada, la Reforma Energética ha sufrido cambios muy acelerados, esto según Efraim Castellanos Frayre, director de Energía por parte de la misma dependencia.

“En este año ha habido muchos cambios muy fuertes en la cuestión de Reforma Energética y se han abierto nuevos mercados en los que a lo mejor ya no solo te limitas a generar la pura energía, que resaltando el problema técnico que hay en el Sistema Eléctrico Nacional que tiene que ver con la idea de por dónde voy a enviar la energía y a dónde. Ahí se abren bastantes oportunidades de negocio para los empresarios”.

Lo anterior aunado a las nuevas regulaciones que están saliendo y las que se emitieron hace algunos meses y que van a empezar en vigor en el próximo año, aseguró Castellanos Frayre.

Hizo énfasis de que el Symposium Realidad Energética es importante porque también resalta el fomento, pone los planes de incentivos para este tipo de energías como son los certificados de energías limpias.

“Sería un fuerte impulso para este tipo de energías, para privilegiarlas un poco y que los inversionistas vean que no solamente hay negocio generando energía, sino también en los mercados que se conciben alrededor de la generación de energía limpia”.

Durango ya ha sido reconocido como una entidad líder en energía solar por el huerto solar fotovolitáico de la empresa EOSOL TAI que tiene dos etapas ¿qué sigue en ese terreno para el Estado?

“Por ahí hay bastantes proyectos autorizados por parte de la Comisión Regulatoria de Energía, de los proyectos autorizados a la fecha, cerca de 600 megawatts están aprobados para la instalación de huertos fotovoltáicos, actualmente contamos con 60 megawatts ya trabajando e inyectando la red, entonces la posibilidad está amplia por ahí se habla de otras empresas que pretenden participar en la subasta de energía próximo a realizarse”.

El director de Energía explicó que la principal limitación con la que se enfrentan, está en la parte de infraestructura.

“El sistema eléctrico nacional está en una situación parecida a un embudo, hay muchos generadores pero no hay muchos canales para distribuir la energía […] Entonces en Durango y a nivel nacional se está suscitando este problema hay muchos proyectos autorizados de energías limpias pero el problema es que no hay cómo canalizar esa energía”.

La gran matrIz de proyectos autorizados, reiteró, viene por índole fotovoltáica, debido a la vocación energética que tiene el Estado, “pero también hay proyectos bastante interesantes como lo que viene siendo mi energía y también por ahí hay un proyecto eólico en el Estado de Durango cerca de la capital”.

¿Qué empresas y de qué nacionalidades están interesados en el entrarle a estos temas? ¿Hay inversiones en marcha o cuál es el monto?

“Mira de monto de inversiones ahorita estamos trabajando con esa parte, tenemos capitales locales, nacionales, tenemos empresas italianas, están interesadas en construir, alemanas que están generando proyectos y españolas que están construyendo, ahorita son las que tenemos documentadas con las intenciones tanto de estar trabajando con proyectos, con la materialización de los proyectos y los que ya están trabajando con ellos”.

Por su parte el Subsecretario de Minas y Energía, José Luis Aguilar indicó que el papel principal del Gobierno del Estado respecto a estos proyectos, es como promotor de las bondades del territorio estatal y darle las facilidades necesarias para que más empresas se instalen.

"En este año ha habido muchos cambios muy fuertes en la cuestión de Reforma Energética y se han abierto nuevos mercados en los que a lo mejor ya no solo te limitas a generar la pura energía”, Efraim Castellanos Frayre, director de Energía.



“Buscando que cumplan con la normatividad y también que vengan a generar empleos en áreas en donde más necesidad de ellos hay, ese es el enfoque principal y no solamente en energías renovables si no todo tipo de industria”.

En términos generales, los proyectos que se tienen ¿cómo vienen a beneficiar al duranguense promedio? Efraim Castellanos explicó que los beneficios están ligados a la generación de empleos para la construcción y para la operación de los mismos sistemas.

“Eventualmente como se maneja la Reforma Energética: a mayores generadores de cualquier tecnología esto debería repercutir en el costo de los energéticos, entonces esto pudiera fomentar en la ciudadanía una disminución de costos de energía y pues para el empresario igual, con las tarifas industriales que esto fomentaría la competitividad a nivel industrial al tener insumos energéticos a menor costo, esto lograría que los empresarios tuvieran al menos esa confi anza de que la energía no va a representar gasto en su producción y eso pudiera fomentar la competitividad y la inversión”.

Ya en el cierre de un sexenio presidencial en que se impulsó una Reforma Energética ¿Qué resultados cree que tuvieron esas políticas públicas y que sigue en el futuro?

Aguilar Pérez, subsecretario de Minas y Energía opinó que a la actual administración federal le faltó tiempo, debido a que fue un cambio total después de muchos años de tener al Estado monopolizado de toda la energía de cualquier índole.

“Pues como que fue un cambio no solo sorpresivo y dramático para el gobierno sino también para la población de asimilarlo y yo pienso que al principio también de los inversionistas, debido a que la normatividad no se conoció a detalle y salió un poco complicada pues como que no había mucha confianza en invertir”.

En su opinión, Efraim Castellanos, concluyó que el cambio era necesario y predijo que en este sexenio y en el que venga el problema será el cómo seguir adaptando y fomentando las metas que tiene México a nivel mundial con los compromisos internacionales para la producción de energías limpias.

“El modelo competitivo debe de fomentar el crecimiento de las regiones, abatir pobreza y mejorar el nivel de vida, hay muchos retos por cumplir y el tiempo dirá el beneficio de estas reformas, vamos a esperar que el siguiente sexenio siga con este empuje o trate de minimizar los efectos negativos que se tienen en cuestión social, creo que ese es el reto importante para los próximos gobernantes a nivel federal sobre la Reforma Energética”.

dcr