¿Qué encargó Peña a Meade para estabilizar las finanzas?

Ciudad de México

El nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, tendrá como encargo principal garantizar la estabilidad de la economía nacional, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto durante el anuncio de los ajustes a su gabinete.

El presidente dijo que José Antonio Meade, quien mañana presentará el paquete económico para 2017, deberá cumplir con cuatro tareas específicas.

1. Presentar mañana un proyecto de paquete económico 2017 que contribuya a la consolidación de las finanzas públicas, logrando un superávit primario; es decir que los ingresos de la federación deben ser mayores que sus egresos, antes de cubrir el costo financiero de la deuda y los pasivos garantizados por el gobierno federal.

2. Deberá continuar con la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

3. Hacer un ajuste al gasto público de 2017 a fin de continuar con el esfuerzo para garantizar la estabilidad macroeconómica.

Peña Nieto reiteró que para el año siguiente, le tocará apretarse el cinturón al gobierno de la República y no a las familias ni a las empresas, “refrendo mi compromiso de que no habrá nuevos ni aumentos a los existentes; el ajuste recaerá en el gobierno y no en la ciudadanía”.

4. No sólo contener el nivel de gasto público, sino mejorar la calidad del ejercicio; es decir, privilegiar los proyectos de inversión y los programas sociales más efectivos contra la pobreza, así como reducir el gasto corriente y los gastos hacendarios.

“La prioridad de la política hacendaria es muy clara: garantizar la estabilidad de la economía nacional”, reiteró el Presidente.





MCM