Jeep presenta su nueva Grand Cherokee Trackhawk 2018

La marca estadounidense Jeep presentó la Grand Cherokee Trackhawk 2018, el vehículo considerado todoterreno más potente en su historia.

En el Auto Show Internacional de Nueva York, el responsable del Jeep Fiat Chrysler Automobiles (FCA) global, Mike Manley, comentó que el nuevo vehículo, fabricado en Detroit, estará a la venta a partir del cuarto trimestre de este año.

La Cherokee Trackhawk tiene un motor V-8 de 6.2 litros, proporciona 707 caballos de fuerza y 645 libras-pie de torque y alcanza una velocidad de cero a 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos

Cuenta también con transmisión automática TorqueFlite de ocho velocidades, con componentes diseñados para soportar el torque adicional, y un tren motriz con sistema Select-Track de cinco modalidades y amortiguación adaptativa Bilstein.

También incluye un nuevo sistema de frenado Brembo con frenos delanteros más grandes jamás ofrecidos en un vehículo Jeep.

El directivo señaló que el interior cuenta con un panel de instrumentos de siete pulgadas con tacómetro en el centro y velocímetro de 320 kilómetros por hora y pantalla táctil de 8.4 pulgadas de serie que incluye Apple CarPlay y Android Auto.

