En junio, centro de verificación de Caintra

Mientras en los primeros meses del año, se concentrarán en recabar información sobre las emisiones contaminantes por vehículos en la entidad, será en junio o más tardar julio cuando el Centro de Verificación Vehicular anunciado por Caintra empezará a funcionar, dio a conocer Rolando Ibarra, Director del Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León (IPA).

El IPA, dependiente del organismo empresarial, estará trabajando con un grupo de especialistas internacionales para recabar la información necesaria durante febrero y marzo, como parte de sus planes de trabajo, informó Ibarra en entrevista con MILENIO Monterrey.

"Este estudio nos puede servir como una base o referencia de cuántas emisiones se están generando en el parque vehicular en un día a día. Y por allá de junio o julio es cuando vamos a iniciar las operaciones del Centro Vehicular, existen diferentes metodologías para llevar a cabo la verificación y estamos viendo la opción de instalarlo en un sitio que ya tenemos aprobado o también vemos alternativas de equipos móviles que nos permitan instalar en municipios y moverlo cada vez a otro municipio", detalló.

Ibarra también puntualizó que en la primera etapa del centro se trabajará únicamente en vehículos de asociados a la cámara empresarial, específicamente en vehículos ligeros, tal vez más adelante en medianos o de carga pesada. Y está la posibilidad de abrirlo al público en una segunda etapa.

"Se habló de que si iba a ser gratuito, pero en este momento no podemos hablar de eso, no viene al caso porque es un ejercicio interno que nosotros queremos hacer con nuestros socios, y los socios están apoyando. Ahorita es un ejercicio cerrado, y hablar de estos temas no es relevante en este momento", insistió.

Adelantó que conforme el IPA vaya recabando información sobre el estado de los vehículos verificados en la entidad estarán dándola a conocer al público, para trabajar en propuestas y políticas públicas basadas en los mismos resultados de muestreo.