Eduardo de la Rosa

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope-CdMx), pidió a la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, modificar durante su administración el programa de vales para útiles y uniformes escolares, de forma que sea “más amigable” con los comerciantes.

“Es positivo (el programa) por el apoyo a los padres de familia, además puede impulsar el consumo en el sector; sin embargo, debe buscarse un esquema de operación más amigable con los comerciantes, con costos adecuados”, indicó el organismo.

Solicitó a la próxima jefa de Gobierno que “considere instrumentar la revisión de la operación de esta política pública, con la finalidad de escuchar las necesidades y visión del sector comercial relacionado, para que el programa continúe apoyando a los padres de familia y se impulse el crecimiento de la economía”.

En un comunicado, el organismo que dirige Ada Irma Cruz Davalillo, detalló que la manera en que opera actualmente el programa es más una dificultad que una ventaja competitiva.

Explicó que los negocios que participan han señalado que la modalidad de vales con tarjeta electrónica genera un gasto de operación adicional, debido al costo extra que implica tener una terminal de punto de venta, las cuales este año sufrieron un aumento en el costo de 700 a 2 mil 500 pesos.

“A ese costo hay que sumarle la necesidad de tener un teléfono inteligente para conectar la terminal vía bluetooth, lo que genera un gasto, además el costo del paquete de datos vía celular para realizar las operaciones y, sumado a ello, el inconveniente de que las ventas no se reflejan inmediatamente en la cuenta del comerciante”, destacó.

De acuerdo a un sondeo de opinión realizado por la Canacope, el 62 por ciento de los negocios entrevistados expresaron que se encuentran dentro del programa, mientras que un 31 por ciento no se han integrado por no interesarles, y un 6 por ciento no conoce el programa.





CPR