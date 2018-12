Eduardo de la Rosa

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que de no modificar la eliminación de Compensación Universal de Impuestos, por parte de la Secretaria de Hacienda, esto podría derivar en cierre de empresas y aumento de precios al consumidor.

En conferencia de prensa el presidente del organismo Francisco Cervantes Díaz señaló que la Consolidación Fiscal que pretenden imponer es riesgosa para diferentes sectores económicos del país, por lo que se debe revisar y ser cuidadosos en ese tema.

“Tiene una razón de ser, por nombrar algunos, el farmacéutico, agroindustrial, el de alimentos, son de tasa cero, compras con IVA para procesar, y a la hora de consolidarlo con otros impuestos, ya nos quitan ese beneficio; con eso correría el riesgo de cierres de algunas industrias, y paga el consumidor final, y hasta en un momento dado un tema inflacionario”, aseguró.

Celebró el Paquete Fiscal principalmente dijo porque no es deficitario, sin embargo afirmó que, "afecta de manera grave la Consolidación Fiscal, afecta a la agroindustria, aquellos alimentos que están en tasa cero y tiene que comprar con IVA, y ya no pueden recuperarlo a la industria y la agroindustria sería muy grave, hacemos un llamado a los diputados a hacer una reconsideración, al señor Secretario de Hacienda, sentimos que debimos haber sido consultados y no lo fuimos”.

En materia de inseguridad Cervantes aseguró que la industria en 2018, registró pérdidas por 90 mil millones de pesos lo equivalente al 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, por lo que dijo debe ser atendido de manera puntual en esta administración.

“De transporte y en ferrocarril que fueron los más graves, en el balance final de la industria equivale al .5 del PIB, lo que se robó al transporte y la industria, no alcanzamos los 10 mil pero es aproximadamente los 90 mil millones de pesos en 2018, eso de lo que está denunciado, porque esta cifra puede ser mayor”, aseguró.

GGA