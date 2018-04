IP y academia, con impacto en los derechos de los niños

Ciudad de México

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para contribuir a que los niños en situación vulnerable tengan acceso a la educación, “es importante la responsabilidad social y el diálogo que tenemos con el sector privado. Por ello, desarrollamos una herramienta llamada Derechos del niño y principios empresariales, que nos permite dialogar y ayudar a las empresas a identificar el impacto positivo y el negativo que puedan tener”, explicó en entrevista Romain Sibille, oficial nacional de Responsabilidad Social Empresarial de Unicef México.

“Desde el corazón de la empresa y de sus operaciones afectan a la niñez. De forma negativa puede ser a través de sus productos, pero también de las prácticas laborales hacia los padres de familia, mujeres embarazadas o jóvenes trabajadores. El impacto positivo lo pueden lograr limitando o corrigiendo dichas prácticas”, subrayó.

DESARROLLO TEMPRANO

Sibille recordó: “Hace un año, en la lista de investigación científica, se publicó un estudio acerca del desarrollo infantil temprano, el cual determinó que uno de los factores más importantes de esta etapa es el apego a sus progenitores; está relacionado particularmente con la madre, pero también con el padre. En México, por situaciones laborales, esta capacidad se ve afectada y la calidad de la presencia con sus hijos disminuye y repercute en el rendimiento de los niños en la escuela”.

Ante ese panorama, Unicef invita a que las empresas reflexionen sobre el impacto que pueden lograr en la educación, tomando en cuenta los derechos de los niños y brindando a sus padres horarios flexibles y trabajos desde casa en los primeros meses de vida del niño. “Para atender esta cuestión que afecta a niños en etapa de desarrollo infantil temprano (de cero a 5 años) se firmó un pacto para reforzar las políticas públicas, en el cual las empresas juegan un rol importante en el sentido de que al contratar padres y madres de familia es necesario que tengan la posibilidad de atender a sus hijos. Banorte, Pfizer y American Express son algunas compañías que toman en cuenta estas necesidades y representan la prueba de que es rentable extender una licencia de paternidad, pues sus empleados regresaron satisfechos, motivados, libres de estrés, comprometidos con la empresa y dando mejores resultados”, destacó Sibille.

Además de los menores de 5 años, agregó el funcionario, aún hay más niños en situación vulnerable: “En México la cobertura educativa es bastante sólida en primaria y secundaria. No obstante, se deben atender diferentes variables, pues hay menores de entre 5 y 14 años que enfrentan violencia, pobreza, necesidad de trabajar, embarazo en adolescentes y situaciones diversas que los obligan a abandonar sus estudios. Luchamos de la mano con el sector privado para minimizar esta realidad, pues ocho de cada 10 niños no tienen el nivel escolar que deberían de tener”.

El oficial del Unicef comentó que ante esa situación ellos impulsan varios proyectos con apoyo de la IP: “Estamos haciendo pruebas piloto de abandono escolar y violencia en Chihuahua. En Guerrero impulsamos un programa de prevención de riesgos para que los niños no sufran violencia y no se vea afectada su capacidad de ir a la escuela. En conjunto con Privalia impulsamos programas para incluir y fomentar en poblaciones indígenas el acceso a la escuela y se capacita a maestros para lograr un nivel de calidad. Por otra parte, cerca de 6 mil escuelas se vieron afectadas por el sismo del 19 de septiembre, por lo que contribuimos en esta situación de emergencia en planteles de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y Ciudad de México para su recuperación, logrando obtener espacios temporales para que los niños puedan continuar con las clases correspondientes al ciclo escolar”.

Sibille subrayó que entre los retos que enfrenta el país, “detectamos una gran oportunidad en cuestiones de higiene y saneamiento, pues hay muchas escuelas que no tienen agua potable ni baños. Esto influye en que los niños abandonen la escuela y también lo estamos combatiendo con ayuda de una empresa de productos de limpieza.

“La responsabilidad social en México está evolucionando y estamos en la transición de dar ayuda en especie para cumplir el objetivo real de Unicef, que consiste en lograr ejecutar los derechos de los niños. El primer reto es que las empresas entiendan su potencial de impacto tanto negativo como positivo, y que ambos seamos conscientes de la situación para asegurar proyectos con el alcance que estamos buscando”, concluyó Sibille.

UNA DÉCADA DE PAUTA

Además de la iniciativa privada, hay proyectos que nacen desde la academia para impulsar la educación de los menores más vulnerables en el país. Un ejemplo de ello es el Programa Adopte un Talento (Pauta), que nació en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM.

Alejandro Frank Hoeflich, ex director del ICN y fundador de Pauta, explicó en entrevista que la idea original no es buscar a los futuros genios de la ciencia; su objetivo es muy sencillo: “Reconocer y hacer que los niños sepan que tienen talento, que son sobresalientes y que tienen ideas muy valiosas. Eso en un principio me parece suficiente”.

Con ese objetivo claro, el programa inició hace poco más de una década llevando a zonas marginadas talleres sobre ciencia. “A partir de ahí, empezamos por darle la oportunidad a todo aquel que se acerque. Tenemos una filosofía de trabajo común, no de seleccionar a un niño excepcional y sacarlo de su medio para entrenarlo, que es el método cubano. Los talleres tienen un esquema de trabajo en equipo para la resolución de problemas y retos. Claro que hay niños que aportan mucho y otros no tanto, pero al final se trata más de enfatizar el pensamiento y el desarrollo de habilidades. No importa si lo que estudiaron fue flotación, equilibrio, elasticidad u óptica, sino el proceso”, subrayó.

Los niños “se eligen solos y se quedan”, sin embargo, acotó Frank, aquellos a quienes no los llama la ciencia como vocación también tienen otros talentos, “a lo mejor uno es un extraordinario flautista y se puede hacer lo mismo si de verdad queremos tener las mejores orquestas y les prestaríamos instrumentos o los pondríamos a cantar, y aquellos que cantan muy mal seguramente se querrán pasar al futbol. Estamos orientados hacia la ciencia, porque así nació el programa, pero si resulta que uno es un gran pianista también nos va a dar mucho gusto y no vamos a correr a nadie de los talleres”.

Lo más importante, recalcó el doctor en física nuclear, es dar a los menores la oportunidad de acercarse a la ciencia, lo que el explica con una metáfora muy simple: “¿Cómo puede saber un niño que es un gran nadador si nunca en su vida ha tenido la oportunidad de meterse a una alberca? Aquí es lo mismo, no andamos correteando a los niños ni haciendo exámenes para localizarlos, sino que estamos abriendo la oportunidad de nadar; yo digo que somos constructores de piscinas científicas”.

Frank destacó que uno de los logros más trascendentes de Pauta es “un programa en Chiapas de niñas que son indígenas, pobres y —por supuesto— mujeres, entonces son triplemente discriminadas en sus comunidades. Nos metimos en la boca del lobo, porque las tres situaciones hacen más complejo el proceso. Hemos logrado que algunas de ellas estén llevando a cabo estudios de educación superior, unas ya son biólogas o se han graduado en medicina. Nadie les hizo un examen de IQ, ellas son sobresalientes porque quieren estudiar, aunque deban caminar dos horas diarias desde sus pueblos para hacerlo, porque tienen la voluntad de enfrentar la tradición de que a los 13, 14 o 15 años deben estar casadas. Ellas tienen el derecho y el deseo de aprender”.