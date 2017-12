Investa Bank y Ve por Más reprueban evaluación de banca por internet

Ciudad de México

Investa Bank y Ve por Más reprobaron en la evaluación de banca por internet, de acuerdo con los resultados de la segunda supervisión de 2017 en materia de transparencia financiera y calidad de la información de los productos, en la que se evaluaron 17 bancos.

En un comunicado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que las calificaciones tuvieron un aumento en su promedio, al alcanzar 8.3 en el segundo semestre del año, respecto al 5 de calificación de los primeros seis meses.

A diferencia del primer semestre, en el que no se registró ninguna calificación máxima, en este periodo nueve instituciones alcanzaron el 10 y seis más mejoraron su calificación. Las instituciones que obtuvieron el 10 fueron: Banco Ahorro Famsa, Bancrea, Compartamos, Invex, Banamex, Santander, Bancoppel, Banregio y Scotiabank.

Entre los principales incumplimientos normativos que se encontraron en los expedientes de clientes que contrataron el producto evaluado en el segundo semestre, destacan los siguientes:

El Contrato de Adhesión

No establece las responsabilidades de la institución financiera respecto al uso del servicio; no señalan el monto, la periodicidad o el concepto de las comisiones cobradas por la operación; no se señala el procedimiento de terminación del servicio en los términos de la normativa aplicable; no incluye el número de inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA); no señala los datos de localización de la Condusef.

Comprobante de operación

No contiene ningún elemento que permita llevar a cabo la correcta identificación de la entidad financiera.

La Web

Es incongruente con el contrato de adhesión, lo que puede provocar confusión en el usuario.

Adicionalmente, la Condusef realizó una evaluación de banca móvil a dos instituciones financieras. Banco Compartamos obtuvo una calificación de 10 y BBVA Bancomer una de 7.

Informó que, con base en la evaluación hecha en el primer semestre del año, se inició el procedimiento sancionador a las 17 entidades financieras, por las irregularidades detectadas en la evaluación de banca por internet y se iniciará también, por no llevar a cabo los cambios ordenados. El monto global de dichas sanciones podría alcanzar los 5.6 millones de pesos.

Asimismo, indicó que se ha iniciado el procedimiento sancionador a las 2 entidades financieras, por las irregularidades detectadas en la evaluación de banca móvil del primer semestre y se iniciará también por no llevar a cabo los cambios ordenados. El monto global de dichas sanciones podría alcanzar el medio millón de pesos.





