Inversión hotelera por 700 mdd en dos años

Buenos Aires

En reunión privada con los presidentes de los grupos hoteleros Hyatt, Hilton y Marriott, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, fue informado de los planes que para México tienen estas marcas, entre ellos la apertura de 99 hoteles en los próximos 24 meses y una inversión de la primera por 700 millones de dólares.

El funcionario asistió a la Cumbre 2018 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su sigla en inglés) para reunirse con la cúpula del sector privado en Buenos Aires, Argentina. Al finalizar, en entrevista con MILENIO, dio a conocer lo que conversó con algunos de los empresarios más influyentes a escala mundial y lo que hasta ahora el país lleva avanzado, los pendientes del sector y los logros de la presente administración.

De la Madrid señaló que el presidente de Hilton le anunció que en los próximos 24 meses tendrá 44 hoteles más en el país; de igual manera, el CEO de Marriott le informó que sumará 55 a la cadena en el mismo lapso. El titular de la Sectur además se reunió con directivos de la touroperadora de lujo Virtuoso y de la aerolínea Emirates; también con el director de las dos terminales aéreas de Dubái, Paul Griffiths, quien le aseguró que “es mejor tener un gran aeropuerto que dos pequeños”.

Griffiths maneja los dos aeropuertos que tiene esa ciudad. Uno de ellos es el más grande del mundo, con 90 millones de aterrizajes al año; el de Ciudad de México andará como en 40 millones. “Me interesa preguntarle a los que saben, no a los que creen que saben, de eso viven y estudian, qué es mejor uno o dos aeropuertos, y así de sencillo me dijo que es mejor uno grande que dos pequeños, por las economías de escala, las eficiencias, cosas que hemos dicho algunos, aunque no seamos directores de un aeropuerto”, declaró el titular de la Sectur.

“Me comentó que un nuevo aeropuerto puede ser transformador para un país, y lo saben porque ellos hacen que la aviación en Dubái represente 23 por ciento de su PIB. La ubicación de México es maravillosa, porque puede convertirse en un hub, para distribuir hacia Norte, Centro y Sudamérica. El hub es la manera dominante de la aviación, como lo es Atlanta, en Estados Unidos; es cuando una línea aérea concentra en un solo aeropuerto la mayor parte de sus aviones para conectar, vienen naves pequeñas, cargan y traen pasajeros para ocupar aviones más grandes que abarquen mayor distancia”, explicó De la Madrid.

En México la discusión de un nuevo aeropuerto internacional con esas características lleva muchos años, quizá desde antes de los 80; la discusión técnica desde 1995, cuando se dijo que lo mejor era Texcoco; luego, en el gobierno de Vicente Fox lo intentaron y no pudieron, y es en esta administración, con Enrique Peña Nieto, basado en técnica, se resolvió que se hiciera y se está ejecutando. “No tendría por qué ser un tema de discusión, la decisión está tomada basada en especialistas y técnicos, gente que sabe, y quien está metiendo el tema es para hacerlo político, lo cual es una desgracia”, comentó el secretario de Turismo.

En el fondo lo que preocupa, añadió el funcionario, “y por lo que algunos no vamos a parar, es que estamos hablando de una discusión de modelo de país. Hay quienes piensan que México no necesita estar abierto al mundo, que podemos vivir cerrados y protegidos, hay quienes tienen una visión nacionalista… pero vieja… ¿Queremos seguir cerrados? Es una discusión de país”.

El turismo está hecho de muchos tipos, y todos están creciendo en México, quizá el más exitoso sea el de sol y playa, pero hay más y grandes ventajas y temperaturas maravillosas; “tenemos el cultural, con nuevos desarrollos, y si quieres que vayan a esos destinos necesitas más infraestructura”, también me lo hizo ver el director del aeropuerto de Dubái, añadió De la Madrid, pues “entre los obstáculos es que no crezca la infraestructura o no generes la aceptación social de mayor crecimiento; podemos desarrollar el turismo médico y andamos viendo cómo abrir esa llave, por ejemplo”.

Todo contribuye a que México sea la sexta potencia mundial en turismo y a que más destinos puedan florecer. No hay ningún estado del país sin vocación turística, tendrán que fortalecerse, eso es todo. “La instrucción que recibí al aceptar el cargo fue consolidar los destinos turísticos ya existentes; si podemos explorar otras zonas tipo los Centros Integralmente Planeados como Huatulco, hay que sentarse y ver la viabilidad, se puede”.

Hay 111 Pueblos Mágicos, 28 que se sumaron en esta administración, y en los próximos meses se darán a conocer los nuevos, “pero también informaremos de una categoría previa, pues hay demanda de enlistar 88 sitios más, cosa que no es posible, aunque todos cumplieran, porque parte del proyecto que es generar una marca la estaríamos destrozando, lo que haremos es lanzar un sello previo, algo así como Pueblos con Encanto, lo que quiere decir que antes de aspirar a Mágico se tendrá que ser con Encanto, para que sea algo más selecto”, explicó Enrique de la Madrid.

En 2017 México registró 39.3 millones de visitantes, “y seguramente este año terminaremos por arriba de 41 o 42 millones”.