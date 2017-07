Faltó informar a clientes que avión no iba a salir: Interjet

Ciudad de México

Sobre el incumplimiento por parte de Interjet en el itinerario del vuelo 2606, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la Ciudad de México, del pasado viernes, y el cual se encuentra bajo investigación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el presidente del Consejo de Administración de la empresa, Miguel Alemán Velasco, aseguró que al avión no se le permitió despegar.

“En el vuelo que tuvimos de Chiapas para acá (Ciudad de México) había una tormenta en Chiapas y había una tormenta en México y nos dijeron en la torre: no vuelan ahorita”, subrayó.

No obstante, reconoció que hubo un problema informativo hacia los pasajeros del vuelo, y que se ha dado en repetidas ocasiones.

“Pero lo que faltó fue información a los clientes, eso es una cosa que no sé por qué sucede en todas las aerolíneas, si el avión no va salir avisen que no va salir”, indicó.

Sobre las nuevas disposiciones dentro de la Ley de Aviación Civil (LAC), que entraron en vigor hace unas semanas, indicó que no afectarán a Interjet, puesto que son reglas que deberán cumplir todas las aerolíneas.

“No, para nada, es parejo para todos”, subrayó después de presentar la edición 2017 de México Cumbre de Negocios, que se realizará en San Luis Potosí.





CPR