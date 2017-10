Interacciones tiene el mejor año de su historia, dice su director general

Ciudad de México

Grupo Financiero Interacciones atraviesa por el mejor año de su historia, por lo que aún de manera independiente, es decir, sin la fusión con Grupo Financiero Banorte, tiene enormes posibilidades para crecer, aseguró el director general de Carlos Rojo Macedo.

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados financieros del grupo al cierre del tercer trimestre del año, con un crecimiento en cartera de crédito de 19.35 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior, sostuvo que esta operación y bajo la infraestructura que ofrece la plataforma de Banorte se potenciará su negocio.

"Esto no es una compra, esto es una fusión, y porqué es relevante decirles esto, no hay un traslape importante entre lo que hace una institución y lo que hace la otra; Banorte ha estado muy metido sobre todo en la parte de consumo y aquí lo que vemos es a complementar con una estrategia que ha estado siempre enfocada a la parte de infraestructura institucional donde hoy no participa una institución como Banorte", afirmó.

Detalló que la baja de 9.29 por ciento para cotizar con 106.43 pesos por acción con la que cerró este miércoles Banorte en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fue cuestión de tiempo, entre el anuncio sobre la fusión que se dio a conocer, y los términos y condiciones de la misma pero que fueron presentados posteriormente lo que generó cierta incertidumbre.

“Estamos cerrando el mejor año de Interacciones, por primera vez en la historia estaríamos viendo que estaríamos ejecutando el año que entra 64 mil millones de pesos nada más en un tema de infraestructura, p​​or lo que de manera independiente tenemos un potencial enorme y con la suma de Interacciones y Banorte podríamos potencializar más”, sostuvo.

En términos del nombre que llevará esta nueva compañía fusionada sostuvo que aún no es tema que se haya hablado; además, aclaró que la operación implica que Banorte, una marca muy posicionada en el mercado, adquirió no solo otro marca sino a todo un equipo humano especializado.

Detalló que tras un análisis publicado en un medio de comunicación impreso en mayo pasado que hacía referencia s los beneficios de esta fusión y para septiembre la institución financiera recibió una oferta por parte de Banorte, misma que se concretó ayer martes con la firma de un convenio.

Sin embargo, la operación deberá ser aprobada por las asambleas de ambas instituciones que serán convocadas en noviembre, cuyo proceso se concretaría en diciembre para solo esperar la aprobación de las autoridades correspondientes en materia de competencia.

“Esto empezará a operarse con las autoridades en enero y pensamos que es un proceso que llevará entre cinco y seis meses para acabar de formalizarse”, expresó.

MCM