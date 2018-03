Inspiran a futuros talentos

Guadalajara

Cientos de jóvenes estudiantes participaron en la edición de Talent Nights el evento previó al encuentro de tecnología e innovación Talent Land y donde conferencistas hablaron sobre sus experiencias.

La primera ponencia estuvo a cargo de Pepe Ruíz quien habló sobre el desarrollo y enseñanza de la electrónica. El conferencista invitó a ingenieros a crear, tener su propio diseño y no esperar a que las herramientas y tecnología vengan de otros países.

Posteriormente Emelyn Medina habló sobre las 10 cosas que aprendió de los robots.

“Yo hago robótica desde que tengo 16 años y siempre he querido hacer cosas que puedan ayudar a las personas”, dijo.

La especialista y quien es la encargada de Iron Land en Talent Network dijo que en el momento en que se involucró en la robótica no se dio cuenta de cuales iban a ser sus alcances.

“Eso me ha llevado a otros lugares y representar a México y decir lo que gane. Aprendí electrónica, administrar tiempo, dinero, recursos trabajar con equipos”, dijo.

Emelyn Medina recomendó a los niños y jóvenes no tener miedo a la robótica.

“La verdad es que no deben tener miedo, es imponente decir yo voy a hacer un robot, pero es muy sencillo hay un montón de tutoriales en Internet, antes no había tutoriales, no necesitas depender de alguien tu puedes tener tu propio conocimiento en tus manos y hacer un robot,”

Finalmente destacó que México es un país muy competitivo en los concursos de robótica a nivel mundial y prueba de ellos fueron los triunfos que obtuvieron en el All Japan Robot Sumo Tournamet.

“México empieza a posicionarse a hacer mucho ruido, pero no solamente se queda ahí sino que empresas, organizaciones y gobierno empiecen a apoyar a este tipo de personas”, dijo.

Finalmente estuvo Juan Pablo Escobar, cofundador y director de Cívica Digital.

En el evento también se presentó la startup Proactible.

MC