Inquieta a analistas “asistencialismo” del paquete económico

Silvia Rodríguez

Positivo, fiscalmente responsable, equilibrado entre ingresos y gastos, además de que genera certidumbre fueron los calificativos que analistas del mercado dieron al Paquete Económico 2019 que el Ejecutivo entregó al Congreso; sin embargo, mostraron preocupación por el asistencialismo, ya que los recursos para programas sociales pueden no tener el efecto económico esperado.



De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se contemplan recursos por unos 252 mil millones de pesos para proyectos prioritarios del sector central.



En conferencia, el presidente de la Comisión de Revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Moisés Alcalde, señaló que el paquete económico contiene un alto incremento en programas sociales que podrían no conducir a un aumento en las capacidades de los jóvenes.



El presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Fernando López Macari, dijo que el documento contiene temas congruentes con lo que se anunció; sin embargo, preocupa que no logre que las personas salgan de la pobreza o que se inserten al empleo formal.



En consecuencia, agregó, es preocupante el hecho de que el gasto se oriente más a programas asistencialistas que a otros que darían más dinamismo a la economía.

Crudo, otro riesgo

En materia de riesgos, la agencia calificadora HR Ratings destacó que la previsión del gobierno federal del precio del petróleo, de 55 dólares por barril, es importante, debido a que las cotizaciones internacionales están muy por debajo de ese nivel.

El director general de análisis de HR Ratings, Felix Boni, añadió que existen otros riesgos, como mayor depreciación del tipo de cambio, cuando el gobierno federal está considerando que se mantendrá estable; el comportamiento de los mercados; inflación más alta que lleve a mayores tasas de interés; y propiamente la implementación del presupuesto.

Para el IMEF, un riesgo más se relaciona con una mayor reducción a la estimada en materia de ingresos, debido a la disminución de tasas de impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISR) en la frontera norte, de 16 a 8 por ciento y de 30 a 20, respectivamente.

Además, añadió, no se establecieron reservas en el presupuesto para pagos potenciales derivados de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y existen retos para la política de gasolinas ante cambios en el escenario, aunado a una posible sobreestimación de la producción petrolera, tras las caídas de años recientes.

En tanto, el IMCP resaltó que los principales proyectos propuestos, como el Tren Maya y el corredor Transítsmico, requieren estudios de sustentabilidad, de mercado y económicos para garantizar que la demanda permita que no representen gastos para el erario, y esto mismo aplica para el aeropuerto de Santa Lucía.

En relación con altos recursos que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación plantea asignar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), HR Ratings señaló que será importante ver cómo se van a invertir los recursos y la factibilidad de las inversiones.