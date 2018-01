En dirección positiva

Uno de los mercados que ha presentado mayor dinamismo y crecimiento en la última década es el inmobiliario. Durante 2018, si bien eventos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las próximas elecciones federales en México tendrán repercusiones en la economía nacional, este sector seguirá manteniendo una dirección positiva. De hecho, en el mercado local seguiremos viendo tendencias similares en los distintos tipos de activos, como los que se mencionan a continuación:

Mercado residencial: Actualmente existe un crecimiento de los desarrollos de vivienda en renta institucional, sobre todo, en las ciudades de México y Monterrey. Fondos nacionales y extranjeros han empezado a invertir de manera institucional en este submercado, que tendrá un gran potencial en los próximos años. En cuanto al mercado de vivienda en venta, la demanda continúa siendo superior a la oferta.

Mercado industrial: Toda vez que este tipo de proyectos se encuentran, principalmente, dolarizados no se verán afectados en forma por las fluctuaciones del dólar en los últimos meses. Puede existir un efecto directo en este sector, derivado de la renegociación del TLCAN.

Mercado comercial: La principal tendencia en este subsector es el desarrollo de activos mixtos. Este crecimiento responde a una necesidad de adaptarse a las demandas de los clientes, quienes esperan contar con espacios de trabajo, recreación y vivienda en un solo lugar.

¿Cómo enfrentar los retos del 2018?

Para hacer frente al desafío que representan las elecciones de este año, y la incertidumbre que se ha generado en torno a la renegociación del TLCAN, existen diversos mecanismos de inversión que impulsan la inversión inmobiliaria, como los Fideicomisos de Inversión en Bienes Inmuebles (Fibras) y los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs). En contexto, las Fibras son mecanismos de inversión. Actualmente existen 12 Fibras públicas en el mercado inmobiliario, con una expectativa de colocación de más vehículos durante el primer semestre de 2018. Hoy, estas estructuras están siguiendo una tendencia de especialización, enfocándose en una industria particular (por ejemplo comercial, residencial y hotelería, entre otros), lo que permite que los administradores de dichos inmuebles manejen los activos en los que tengan un mayor expertise.

Aunque las Fibras están diseñadas para invertir en activos maduros, algunos de estos vehículos han comenzado a desarrollar nuevos activos, con lo que se busca obtener el beneficio de la plusvalía futura. Por otro lado, los CKDs se especializan en el desarrollo de nuevos proyectos, obteniendo su capital principalmente de los recursos provenientes de las Afores. Hoy en día, existen más de 20 CKDs inmobiliarias. Debido a su perfil, estos instrumentos tienen un tiempo de vida promedio de 8 a 12 años, mientras que las Fibras tienen una duración promedio de 50 años o, incluso, una vigencia indefinida.

Oportunidades a la vista

Hay dos tendencias que pueden representar una ventaja competitiva para los inversionistas y demás actores involucrados en el mercado inmobiliario: la era digital y la sostenibilidad. En cuanto a la primera, los clientes ahora esperan que los espacios les ofrezcan una mayor conectividad, así como una experiencia completa.

La disrupción digital se verá principalmente en oficinas, centros comerciales y hoteles. Ya existen administradores de inmuebles que están utilizando herramientas como Data & Analytics para otorgar una experiencia de compra más personalizada a sus clientes, con ofertas diseñadas especialmente para cada persona.

El uso de datos se puede extender hasta la toma de decisiones para establecer la mejor localidad para construir un inmueble. En cuanto a la sostenibilidad, si bien en nuestro país todavía no existe obligación de adoptar certificaciones ambientales, como la normatividad internacional LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) por parte de los desarrolladores, algunos ya han empezado a seguir estas medidas para poder hacer un uso más eficiente de la energía y el agua, además de disminuir los desechos. Sin duda, el tema ambiental seguirá posicionándose como una prioridad. En resumen, el mercado inmobiliario en México presenta un panorama favorable con expectativas de crecimiento durante los próximos años, y se posiciona como líder en América Latina. Sin duda, considerar estas tendencias y oportunidades ayudará tanto a inversionistas como a administradores a enfrentar los retos en 2018.