Arte incluyente en las Rejas de Chapultepec

El arte es una manifestación de la actividad humana que no tiene límites, no se restringe a cánones y es un lenguaje a través del cual un artista interpreta sus experiencias y su forma de ver el mundo. Por ello, la exposición “La Fuerza del Espíritu” realizada por 22 artistas con síndrome de Down ofrece una conexión única para conocer su mundo, dignificarlo e incluirlos en una sociedad que suele invisibilizarlos.

Los creadores surgieron de la primera Escuela Mexicana de Arte Down que pertenece a la Fundación John Langdon Down, misma que bajo la batuta de la presidenta y fundadora Sylvia Escamilla brinda desde hace 45 años educación, atención médica y psicológica a personas de escasos recursos que presentan esta alteración genética.

“La escuela de arte se crea varios años después de que la maestra Silvia crea la fundación, es única en el mundo y ha beneficiado a las personas con esta alteración genética. A través de su expresión plástica buscan mostrar la fuerza del espíritu humano, su sensibilidad y capacidad creadora”, indicó la directora de la fundación, Pilar Mostalac.

Las actividades artísticas les permiten a su población objetivo transformar sus carencias lingüísticas en formas y colores que son expresadas a través del lienzo o el papel. De acuerdo con la fundación, entre los objetivos está el fomentar el desarrollo del pensamiento abstracto, promover la expresión y la comunicación, así como promover la participación plena de las personas con síndrome de Down en la sociedad.

La escuela comenzó como un taller de arte que fue creciendo con los años, hoy el acervo consta de más de 300 obras con técnicas que van desde la pintura, el grabado, el aguafuerte y el pirograbado. En 2011 se editó un libro sobre este movimiento artístico y sus reproducciones contribuyen a la sostenibilidad de la fundación.

El acervo forma parte del Programa Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ha sido reconocido por maestros de la plástica nacional y extranjera. Gracias a su valor artístico las obras han sido expuestas en 74 museos y galerías en 42 ciudades alrededor del mundo, incluso una de sus muestras itinerantes será expuesta en el Parlamento Europeo próximamente.

La muestra denominada “La Fuerza del Espíritu”, conformada por 51 reproducciones, estará instalada hasta el 29 de octubre en el Circuito de Galerías Abiertas en el Paseo de la Reforma y es apoyada por la empresa de infraestructura OHL México.

“La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México conoció la obra, se maravilló y nos abrió las puertas. Y también gracias al apoyo de OHL México que nos patrocina para poder llevar a cabo esta exposición. Es una causa extraordinaria y siempre estamos agradecidos de encontrarnos con personas, con empresas, con corporativos que son sensibles a la causa y que saben que vale la pena realmente, como empresas socialmente responsables, sumarse a una causa como éstas”, subrayó Mostalac.

Esta exposición es un ejemplo de arte incluyente que refleja el profesionalismo de quienes colaboran en la Fundación John Langdon Down y la sensibilidad de los artistas con síndrome de Down. Bajo su mirada nos invitan a explorar sus sentimientos y emociones.

Textos destacados:

“Buscan mostrar la fuerza del espíritu humano, su sensibilidad y capacidad creadora”, Pilar Mostalac, Directora Fundación John Langdon Down.

Algunos de los artistas son: Jacqueline Méndez, Erik Navarro, Josafat Calónico, Lorena Vélez, Rubén Larios, Erik Navarro, Mariana Domínguez y Sadrac Cano.

Claves:

De acuerdo con el INEGI, en México hay 500 mil personas con discapacidad intelectual



La FJLD atiende a 2 mil 500 personas al año, 300 asisten diario a alguna actividad escolar o artística



La muestra estará instalada hasta el 29 de octubre en las rejas de Chapultepec



Buscan instalar un museo permanente con las más de 300 obras que conforman acervo





