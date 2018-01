Supera Infonavit meta 2017 en Nuevo León

Monterrey

La delegación local de Infonavit logró superar en un 103 por ciento su meta de colocación de créditos de 2017, logrando sumar 64 mil créditos en todo el año entre créditos para vivienda nueva, usada y mejora de viviendas.

En entrevista con MILENIO Monterrey, el delegado del Instituto en la entidad, Ricardo Canavati Hadjópulos dio a conocer que 51 mil 999 de estos fueron créditos hipotecarios, mientras la expectativa que tenían para el 2017 era menor.

TE RECOMENDAMOS: Anuncia Tim Hortons tercer sucursal en Monterrey

"Se rebasó la meta de colocación de créditos hipotecarios y de mejora. De mejora tuvimos 12 mil 500 créditos (Mejoravit), y nuestra meta era de poco más de 6 mil porque se mejoró el producto y no sabíamos si con los nuevos candados iba a tener el mismo impacto, pero sí se logró casi el doble de lo que teníamos pronosticado. Son muchos comparado con la meta, tal vez no contra años pero no se tenía buen control antes", mencionó.

Aunado a esto, Canavatti Hadjópulos explicó que se logró 2 mil 200 millones de pesos más de derrama económica en el año, sumando 18 mil millones de pesos en total en otorgamiento de créditos.

Esto, puntualizó, se debe al incremento del cheque promedio, el tamaño de las viviendas y su valor, y que se elevó el techo de créditos para viviendas tradicionales hasta un millón 700 mil pesos.

Además, dio a conocer que durante el 2017 se colocaron la mayor cantidad de créditos entre el rango de 0 a 4 salarios mínimos, sumando 33 mil créditos, y de 4 a 10 salarios mínimos se colocaron 18 mil créditos en total.

"También hay que señalar que el número de créditos en vivienda nueva casi fue igual en el 2017 que en el 2016, pero en vivienda usada se originaron casi mil créditos más. O sea, 10 mil créditos fueron para vivienda usada, ya sea de las que Infonavit recupera o de mercado abierta.

Está tomando fuerza este segmento, y creemos que tiene que ver con la presencia de Infonavit en macrosubastas de vivienda recuperada, y por derechohabientes que, por los nuevos montos de crédito, ven que pueden comprar una vivienda en una zona ya más cercana dentro del área metropolitana", insistió.

Canavati Hadjópulos adelantó que este año estarán trabajando con las cámaras y desarrolladores para impulsar el crecimiento de creación y construcción de vivienda en zonas cercanas a los polos de desarrollo para acercar a los trabajadores a sus lugares de trabajo.

Así como en promover la adquisición de vivienda en los municipios urbanos que están teniendo crecimientos importantes en materia industrial, como Pesquería y Apodaca, entre otros. Adelantó también que se ha detonado la adquisición de vivienda vertical, sobre todo en municipios como Monterrey.

Así como seguir con el crecimiento de otorgamiento de créditos que ha tenido la entidad.

"Vemos que Estados Unidos y todo el mundo tienen expectativas de crecimiento favorables, y por lo tanto para México también. Tenemos expectativas de crecimiento en el sector, y más si hablamos de 60 mil empleos nuevos en Nuevo León en el 2017, lo que quiere decir que hay una demanda potencial de 60 mil que ya existe, y el universo de trabajadores que no tienen crédito todavía", insistió.