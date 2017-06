Si inflación no baja seguirán altas tasas de interés: experto

Monterrey

El hecho de que los niveles de inflación hayan aumentado en los últimos meses ha propiciado los aumentos en las tasas de interés del Banco de México (Banxico), situación que no cambiará si no hay una disminución, explicó el economista Marco Antonio Pérez Valtier.

En entrevista para MILENIO Monterrey dijo que los altos niveles de inflación, especialmente en mayo, cuando se alcanzó 6.17 por ciento, el punto más alto desde 2009, no permitirán que la tasa de referencia de Banxico disminuya.

Muchos especialistas esperan que el próximo 22 de junio, Banxico eleve 25 puntos su tasa de interés referencial, para colocarse 7 por ciento, lo que significaría la séptima vez consecutiva que la máxima autoridad bancaria en México lo hace desde diciembre de 2015.

"Si nos vamos a la inflación, aquí andamos arriba de seis, con una inflación arriba del seis por ciento, si tenemos tasas de interés por abajo del seis, lo que ocurre es que la gente no va a querer ahorrar, porque pierde dinero en el banco.

"Entonces mientras la inflación no regresa a niveles más bajos , lo recomendable es que la tasa de interés vaya de alguna manera respondiendo a estas situaciones. Mientras la inflación no entre en un curso descendente, no están dadas las condiciones para que bajen las tasas de interés", dijo.

Pérez Valtier explicó que hay varios factores que han influido en este crecimiento en las tasas de interés, como la devaluación de la moneda mexicana y el alza en las gasolinas, los cuales impactaron en los precios de muchos productos.

"Lo que esperamos es que eventualmente estos precios ya se alineen y ya dejen de crecer tanto, entonces sería cuestión de observar cómo se desarrolla la inflación y ver si es posible reducir tasas de interés", comentó.