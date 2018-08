Impulsa la Coparmex salario mínimo a $102

Silvia Arellano, Angélica Mercado y Francisco Mejía

La Coparmex busca que entre diciembre de este año y a más tardar en enero próximo se incremente el salario mínimo a 102 pesos, y que de aquí a 2030 lleguen a 170 o a la línea de bienestar urbana de Coneval.



Lo anterior lo dio a conocer Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, quien admitió que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que esos 170 pesos al día serán otorgados, pero a lo largo del sexenio.



Durante el foro Balance de la reforma laboral, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, el directivo indicó que para que se concrete esta propuesta tendrá que haber una negociación para llegar a los acuerdos en este año o a partir de enero de 2019.



“Sí hay condiciones, como lo mencioné, necesitamos un acuerdo sectorial para que no traiga efectos inflacionarios, que no provoque efecto faro y no redunde en temas de desempleo”, destacó.



Indicó que no hay cifras exactas, pero se habla de entre 130 mil a 600 mil trabajadores, “pero queremos empoderarlos a quienes estén en esa línea de menor ingreso”.



Por otra parte, la ex subsecretaria de Trabajo y titular de la Contraloría, Norma Samaniego, señaló que el salario está sujeto a política y ha tenido una caída brutal, “sí ha tenido recuperación, pero no se sitúa en los niveles de los 70 u 80”.



En tanto, especialistas afirmaron que la próxima legislatura del Congreso de la Unión tendrá que trabajar en los puntos pendientes o en cumplir con las metas que no alcanzó la reforma laboral.



Jesuswaldo Martínez Soria, investigador del IBD, dijo que uno de los objetivos de la reforma era aumentar el número de empleos formales 21 por ciento, lo cual se logró y se rebasó en los últimos seis años, con más de tres millones 800 mil.



Señaló que el crecimiento está asociado a las contrataciones temporales, en contraste con las permanentes que solo aumentaron 2.3 por ciento; lo anterior “atenta contra la estabilidad del empleo” y está asociada a bajos salarios, ya que 80 por ciento gana entre uno y dos salarios mínimos.



IPN SE SUMA AL PLAN DE AUSTERIDAD

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) se sumará a la política de austeridad del próximo gobierno federal y de eficiencia de los actuales recursos, informó su director general, Mario Alberto Rodríguez Casas.

Planteó la necesidad de incrementar cinco por ciento el presupuesto de esta casa de estudios para 2019, aunque señaló que con base en la política de austeridad del próximo gobierno, el aumento seguramente será menor.

“Para el próximo año estamos planteando, máximo cinco por ciento, porque estamos conscientes de las necesidades que tiene el país y que tiene no solo la educación, sino también otros sectores del país que requieren de incrementos”, señaló.

Al término de la ceremonia de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2018-2019, agregó que en las instituciones de educación superior siempre son insuficientes los recursos, aunque se los incrementen.