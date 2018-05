Calidad del TLCAN por encima de fechas límite: Guajardo

Ciudad de México

Aunque los calendarios electorales de Estados Unidos y México están presionando de algún modo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la calidad del tratado no se sacrificará en aras de alcanzar un acuerdo pronto, afirmó el secretario de Economía Ildefonso Guajardo.

"De un servidor no vas a encontrar ninguna declaración que establezca incondicionalmente que necesitamos un acuerdo para mañana; sí sería muy saludable para América del Norte encontrar la pista de solución lo más pronto posible, pero yo lo he dicho siempre: no a costa de la calidad del acuerdo que se obtenga”, dijo en conferencia de prensa conjunta con el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez.

Guajardo afirmó que no hay ningún cambio de postura por parte del gobierno mexicano, respecto a la urgencia de un acuerdo, aunque reconoció que éste “tendría que estar listo a más tardar a mediados de mayo, pues si no se logra ya no sería este congreso (de Estados Unidos) el que lo aprobaría”.

“Los incentivos están alienados para que se busque el espacio y se encuentre donde los tres países podamos encontrar posiciones donde todos ganemos. Sí es una oportunidad para todos, pero al mismo tiempo es un reto de que ese equilibrio nos funcione, porque la calidad del acuerdo es fundamental, antes que las fechas mismas perentorias sobre el mismo”, reiteró.

El secretario reconoció que no se han logrado las flexibilidades necesarias para poder anunciar un acuerdo, pues continúan las diferencias en temas sensibles.

“El optimismo no es una palabra que utilice un negociador, estoy positivamente trabajando, enganchado en la mesa de negociación para tratar de encontrar la solución que nos funcione a todos; si somos lo suficientemente creativos y lo suficientemente flexibles posiblemente seamos exitosos”.

México responderá a propuesta de EU sobre reglas de origen automotriz la próxima semana



México responderá a la más reciente propuesta de Estados Unidos para modificar las reglas de origen automotriz en el TLCAN cuando los ministros negociadores se reúnan la próxima semana, dijo Guajardo.

El secretario de Economía planea reunirse el próximo lunes en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller canadiense, Chrystia Freeland, en busca de un acuerdo después de más de ocho meses de conversaciones para modernizar el pacto vigente desde hace 24 años.

En el centro de la modernización está el deseo de Estados Unidos de fijar nuevas normas para el sector automotor en un intento por llevar de regreso puestos de trabajo e inversiones desde México, donde los costos son más bajos.

La principal Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) describió el lunes como "no alcanzable" la propuesta de EU, que incluye elevar el contenido regional al 75 por ciento desde un 62.5 por ciento en un período de cuatro años para vehículos ligeros.

Guajardo dijo que México todavía realiza consultas con el sector automotriz sobre las demandas estadunidenses y que respondería la próxima semana.

"Nosotros llevaremos un planteamiento claramente en respuesta a la posición estadunidense", dijo Guajardo.



México, protagonista del comercio internacional

Al hacer un balance de los acuerdos alcanzados con la Unión Europea y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), Eduardo Sánchez dijo que ambos “inauguran para nuestro país una nueva era en la creación de empleos productivos y de atracción a la inversión"

Detalló que con el acuerdo en principio, concluido hace unos días, entre México y la Unión Europea, se incrementará el número de productos que se pueden comercializar libremente, especialmente en materia agroalimentaria, se protegieron las marcas y denominaciones de origen de gran variedad de productos, además de la modernización de dos capítulos: pequeñas y medianas empresas, y desarrollo sustentable.

Sobre el TPP-11, Sánchez dijo que una vez que este tratado entre en operación México contará con 13 tratados de libre comercio con 52 países del mundo. Con el TPP-11 "se crea el tercer bloque comercial más importante del orbe; este es un mercado de 500 millones de consumidores, que representan el 13 por ciento del producto interno bruto del mundo"

En este sentido, el secretario de Economía aseguró que "el mes de abril quedará grabado en la historia como uno de los meses de mayor dinamismo en la historia comercial de México".





