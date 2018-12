Ifetel confirma multa a Telmex por 2 mil 543 mdp por incumplimiento

Frida Lara

El Instituto Federal de Telecomunicaciones confirmó la multa que impuso a Teléfonos de México, misma que fue dada a conocer por la empresa el pasado jueves, por 2 mil 543 millones de pesos, por el incumplimiento en los plazos de entrega de enlaces dedicados (conexiones permanentes) entre 2011 y 2014.



De acuerdo con el Instituto se determinó que en dichos años Telmex tenía que cumplir en la entrega de enlaces en función de las solicitudes que le fueran formuladas por otras empresas, lo cual no atendió en tiempo y forma.



Por ello resolvió que la empresa fuera sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con una multa mínima de 1 por ciento de sus ingresos.



A decir de los analistas de Mediatelecom Policy & Law la multa referida es cuestionable por sí misma, pues el Instituto se aleja de sus objetivos regulatorios, es decir, modular las conductas de los operadores no solo para generar condiciones de competencia sino garantizar el acceso a los servicios.



“La decisión es desproporcionada; ajena a cualquier racionalidad regulatoria; además de tardía e inoportuna; genera incertidumbre porque aplica una regulación superada por la declaratoria de preponderancia, aplicando retroactivamente una resolución que le afecta más a la empresa”, indicó.



Además afirmó que secuestra la inversión del operador y compromete la viabilidad financiera de la separación funcional; “con esto no habrá Internet para todos, como se comprometió el gobierno de la Cuarta Transformación”, puntualizó.



Explicó que cuando un nuevo gobierno tiene entre sus programas prioritarios ofrecer internet para todos, la megamulta llega para afectar directamente la futura política pública de inclusión digital, en lugar de coadyuvar a su cumplimiento.



Y ADEMÁS



ANALIZA UNA DENUNCIA

El Ifetel analizó una denuncia presentada en enero de 2015 en contra de Telmex por presuntamente beneficiarse de la regla de gratuidad de la retransmisión de contenidos por televisión. Tras desahogar el procedimiento, determinó que no hay elementos suficientes para determinar que la haya infringido para el must carry - must offer, en televisión de paga.