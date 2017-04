Google paga menos a empleadas, acusa EU

San Francisco

El viernes, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos acusó a Google de tener un problema “sistémico” de pagar menos a sus empleadas, en un audiencia ante tribunales en San Francisco.

La acusación de discriminación generalizada en la compañía de internet propiedad de Alphabet llegó como parte de una investigación de la agencia sobre la remuneración del personal de Google. “Encontramos disparidades sistémicas de compensación contra las mujeres casi en toda la fuerza laboral”, dijo al tribunal Janette Wipper, directora regional del Departamento de Trabajo, que presiona a Google, que es contratista federal, para que proporcione más datos de los sueldos.

Un portavoz de la agencia confirmó los comentarios de Wipper, que reportó por primera vez el periódico The Guardian, pero no quiso comentar más sobre el caso. Google, que a principios de semana afirmó en un tuit que “cerró la diferencia salarial de género a escala global”, respondió a las acusaciones. “Rechazamos firmemente la afirmación de Wipper”, dijo. “Todos los años hacemos un análisis extenso y robusto de la remuneración entre los géneros y no encontramos diferencia de pago. Además de hacer una declaración sin fundamento que escuchamos por primera vez en tribunales, el Departamento del Trabajo de EU no ha ofrecido ningún dato ni ha compartido su metodología”.

Silicon Valley lucha por superar una larga historia de sexismo y desequilibrio de género en el lugar de trabajo. En un estudio reciente que realizó el sitio de empleo Glassdoor se encontró que los programadores informáticos masculinos ganan 28 por ciento más que sus contrapartes femeninas en Estados Unidos.

Tim Cook, jefe de Apple, habló sobre la disparidad de género de la industria en una entrevista esta semana con The Auburn Plainsman, el periódico estudiantil de su antigua universidad. “Creo que EU perderá su liderazgo en tecnología si no cambia”, dijo Cook.

El Departamento del Trabajo comenzó su acción legal contra Google en enero, al buscar una orden judicial con la que requiere al grupo de internet que entregue los datos de las compensaciones. Si Google no cumple, perderá todos sus contratos actuales con el gobierno de Estados Unidos.

“Al igual que otros contratistas federales, Google tiene la obligación legal de proporcionar la información relevante que se le solicite en el transcurso de una evaluación de cumplimiento de rutina”, dijo Thomas Dowd, director en funciones de la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales de EU (Ofccp, por su acrónimo en inglés), en un comunicado en ese momento. “A pesar de tantas oportunidades para entregar voluntariamente la información, Google se negó a hacerlo. Presentamos la demanda para poder obtener la información que necesitamos y completar la evaluación”.

En la respuesta que dio Google en ese momento dijo que le proporcionó a la agencia “cientos de miles de registros en el último año, entre ellos los relacionados con las compensaciones”.