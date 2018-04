Próximo gobierno debe fortalecer instituciones

Washington

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el próximo gobierno en México debe mantener la fortaleza institucional y mejorarla donde no la hay, además de trabajar en el sistema de justicia para fomentar la inversión y destinar mayores recursos al desarrollo de infraestructura.

“Tenemos un banco central muy respetado y bien manejado, un marco fiscal, que siempre se puede mejorar, pero en general con una buena fortaleza institucional, una política para bajar gradualmente la deuda y unas reformas importantes. Yo creo que todas esas son cosas favorables que hay que defender”, dijo en entrevista con MILENIO el director adjunto del Departamento de Investigación del FMI, Gian Maria Milesi-Ferretti.

Abundó en que en México es necesario abatir la corrupción y su percepción, así como mejorar el sistema de justicia y reducir el impacto de actividades ilícitas, pues hay factores de criminalidad que son importantes y difíciles porque no son cosas que tengan una solución de inmediato, pero “son guerras que hay que combatir”.

Trabajar en esos problemas implicaría tener más incentivos para la inversión, ya que reducir los costos asociados con la inseguridad la impulsaría, al igual que lo haría una mayor eficiencia del sector público; es decir, gastar donde más beneficios hay, dijo.

El directivo del FMI sostuvo que “fortalecer la infraestructura es importante, es una recomendación que siempre hemos hecho, pues la cuestión es asegurarse que la locación de los recursos sea la adecuada, donde haya necesidad, y una de las razones de por qué queremos una mejor eficiencia del sistema de recaudación fiscal es justamente para tener un mayor gasto productivo en infraestructura”.

MALA SUERTE

Al preguntarle qué necesita hacer México para crecer más, Milesi-Ferretti respondió que éste “ha tenido mala suerte en el último año y medio”, pues para un país tan abierto al comercio internacional y tan dependiente de una nación grande, tener una retórica proteccionista y antimigración en su principal socio comercial es un problema importante que ha tenido un efecto negativo en materia de certidumbre.

“Porque si hay incertidumbre por el futuro de la región, las empresas lo van a pensar antes de localizarse en un país. Una resolución de esa incertidumbre sería importante, no es cuestión de tener el Tratado de Libre Comercio absolutamente igual a lo que es ahora, es un acuerdo que ya tiene 24 años, más se puede hacer, pero como son economías tan integradas, es súper importante asegurarse de no crear trabas en medio de una estructura productiva que ya es muy compenetrada”, indicó. No obstante, consideró que para crecer más, pues los niveles son bajos, es importante elevar la productividad.

AUMENTA PROTECCIONISMO

El FMI advirtió que las condiciones financieras mundiales son más limitadas, debido a un aumento del proteccionismo que ocasionó volatilidad en los mercados de renta variable y caída de los precios de los activos riesgosos, además que los periodos electorales generan incertidumbre.

“Lo que hemos visto en las últimas semanas es que las conversaciones relativas al comercio y las políticas adoptadas en tal ámbito han incrementado la incertidumbre de los inversionistas; en consecuencia, las condiciones financieras se han restringido un poco”, dijo el consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios de Capital del FMI, Tobias Adrian, al presentar el Reporte sobre la Estabilidad Financiera Global.

Respecto a los periodos electorales que están viviendo economías como la de México, la jefa de la División del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital, Anna Ilyna, dijo que la incertidumbre política siempre impulsa dudas en los mercados.

“Hemos visto un incremento gradual en la volatilidad de los mercados, desde niveles muy bajos el año pasado a niveles que son más cercanos al promedio este año y la incertidumbre sobre las políticas sin duda es motor de este acontecimiento”, puntualizó.

En este contexto, el reporte del FMI destacó que los riesgos a corto plazo para la estabilidad financiera se han agudizado ligeramente y a mediano plazo siguen siendo elevados.

ALERTAN POLÍTICAS FISCALES

El organismo internacional alertó sobre el riesgo que representa para la actividad económica y la estabilidad financiera la ejecución de políticas fiscales procíclicas, aquellas en las que se reducen impuestos y se aumenta el gasto público, como las anunciadas en Estados Unidos (EU).

El director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Vitor Gaspar, al presentar el reporte Monitor Fiscal, explicó que durante las buenas épocas, durante la fase ascendente del ciclo económico, es oportuno que los países puedan acumular sus defensas fiscales y crear cimientos robustos para su sector financiero, de modo tal que estén preparados para momentos más difíciles que eventualmente llegarán.