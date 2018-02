Gobernabilidad limita llegada de inversión: OCDE

México

México tiene tareas pendientes muy concretas en materia de gobernabilidad de los procesos, como transparencia, integridad, lucha contra la corrupción, inseguridad y estado de derecho, pues aunque es difícil cuantificar sus daños, limitan inversiones y decisiones en favor del país, afirmó José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En entrevista con MILENIO previo a sus actividades en la tercera Conferencia Ministerial Global de Pymes de la OCDE, el titular del organismo internacional dijo que el estado de derecho no solo es cuestión de evitar la parte oscura, sino de hacer que la justicia sea más expedita.

“El tema de la seguridad tiene muchas manifestaciones, no solo que a uno puedan amenazarlo para robarle la cartera, sino en el otro extremo, la lucha contra el crimen organizado, que tiene muchas expresiones”, señaló.

Asimismo, añadió Gurría, en algunos casos se trata de drogas, secuestros o robos, los cuales no solo violentan la sociedad y las leyes, también generan un entorno de incertidumbre donde algunas inversiones que ya se habían ubicado en México, son motivo de reflexión.

Desde su punto de vista existen otros temas pendientes, como la informalidad, sector donde recae 57 por ciento del mercado de trabajo; además de uno muy serio que es un “peligro”, como el hecho de que la sociedad se va haciendo mayor, por lo que el país será de “viejos pobres”.

En este sentido, explicó que las pensiones no serán suficientes, y si bien México tiene un esquema “interesante” desde el punto de vista de las Afore, la cantidad absoluta que se aporta a éstas es entre una tercera parte y la mitad de lo que debería, lo que significa que, idealmente, debe ponerse el doble o triple de lo que actualmente se contribuye.

“Hay un problema bastante serio, si tenemos una generación de personas mayores pobres, el gobierno va a tener que salir al quite, a tenerlos que apoyar, y eso le puede provocar un agujero enorme en sus finanzas públicas. Por supuesto que es un tema ético, moral y político, pero también fiscal y económico”, sostuvo Gurría.

El titular de la OCDE abundó en que la productividad y la creación de empleos bien remunerados y con mejores condiciones de trabajo, son puntos importantes que están en el tintero.

Por otra parte, al cuestionarle su opinión sobre el crecimiento económico prometido de 5 por ciento, el funcionario del organismo internacional indicó que cualquiera que lo diga “parecería que está en otro planeta”, ya que si bien sería el nivel adecuado, en un país conectado con el exterior como México, solo se puede dar si afuera las cosas están bien.

No obstante, puntualizó, es una realidad que México no puede declararse satisfecho con un crecimiento de 2 o 2.5 por ciento y el nivel ansiado de 5 por ciento debe ser incluyente e inclusivo. “Que no deje atrás a grandes masas de la población, no es posible que favorezca exclusivamente a un pequeño grupo de personas, o a una élite económica que ya de por sí tiene muchos privilegios y que concentre todavía más la riqueza”, dijo.

TLC para rato

En virtud de que sectores económicos de Estados Unidos han mandado mensajes a la Casa Blanca, pidiendo que se mantenga el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), dado que los beneficios han sido claros para los tres países que lo forman, José Ángel Gurría considera que “tendremos tratado para rato”.

Explicó que México está en una situación donde las propias fuerzas productivas de las tres naciones han creado cadenas globales de valor, que son la mejor evidencia de que el acuerdo ha sido buen negocio para todos.

Al cuestionarlo sobre la necesidad de una reforma fiscal en México, recordó que el país ya tuvo una que ayudó a enfrentar la caída de los precios del petróleo, pero es un tema que “nunca termina”.

Señaló que hay que reconocer que México tiene un gobierno pequeño porque tiene una recaudación baja respecto al producto interno bruto y porque dependió mucho tiempo de la recaudación petrolera.

“Nos tenemos que mover hacia un sistema donde cada vez el esquema fiscal sea más normal, dependiendo menos del petróleo y más de la actividad económica general; más diversificada y altamente competitiva, un sistema más justo y progresivo”, concluyó José Ángel Gurría.