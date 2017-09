George Lucas, de una "galaxia muy, muy lejana" a millonario

México

En Star Wars: Episode V-The Empire Strikes Back, el maestro Yoda le dice a Luke Skywalker: “No lo intentes, hazlo; o no lo hagas, pero no lo intentes”. Tal vez se trate de una simple frase, pero define de manera perfecta a George Lucas, un aspirante a cineasta que no solo logró realizar su sueño, sino que marcó un antes y un después en la lucrativa industria del cine.

El multipremiado George Lucas tiene en su haber decenas de películas entre las que se incluyen las icónicas American Graffiti, Indiana Jones y Jurassic Park; sin embargo, su saga intergaláctica de ciencia ficción Star Wars es la obra maestra que no solo lo colocó como uno de los cineastas más respetados del mundo, también lo llevó a la cúspide financiera al convertirlo en el más acaudalado de Hollywood.

De acuerdo con la lista de multimillonarios que realiza la revista Forbes anualmente, el productor, director y guionista cuenta con una fortuna que asciende a 3 mil 600 millones de dólares, lo que lo convierte en la persona número 243 más rica del mundo.

La fortuna de Lucas no es casual si tomamos en cuenta que ha tenido éxito en una industria que cada año factura en todo el mundo, según la Asociación del Cine de Estados Unidos, poco más de 38 mil millones de dólares. Esta cifra deja en claro que ir al cine es uno de los pasatiempos favoritos de millones de personas.

El 25 de mayo de este 2017 se cumplieron 40 años desde que se lanzó Star Wars: Episode IV-A New Hope, la primera entrega de una saga que hasta la fecha ha recaudado 7 mil 500 millones de dólares.

El nacimiento de la fuerza

George Walton Lucas Jr. nació el 14 de mayo de 1944 en una localidad llamada Modesto, en California, Estados Unidos. Su infancia la pasó en un rancho junto a su madre Dorothy y a su padre George, quien era dueño de una papelería. Fue ahí donde despertó su primera pasión, el gusto por la velocidad.

Su primera aspiración profesional fue dedicarse al automovilismo y participar en las carreras de la Nascar; sin embargo, un fuerte accidente que casi le cuesta la vida lo hizo cambiar de opinión. Un George renovado decidió enlistarse en la Universidad de California del Sur en la carrera de Cinematografía.

Popularmente se dice que sobrevivir a un grave accidente es como volver a nacer, pero tal es la estrella de George Lucas que no solo lo salvó, también lo hizo corregir su camino. En otras palabras y haciendo alusión a una de sus frases más famosas dentro de Star Wars, la fuerza siempre lo ha acompañado.

El oriundo de California comenzó desde abajo con una serie de pequeños documentales, hasta que a finales de la década de los 60 uno de ellos le ganó una beca para trabajar como ayudante de producción de un director poco conocido, Francis Ford Coppola —grabaría El Padrino hasta 1972)—, en el filme Llueve sobre mi corazón.

Coppola rápidamente vio el talento de George —se dice que hasta le ofreció dirigir Apocalypse Now— y ambos formaron una gran mancuerna; sin embargo, en el mundo pocos creían en el joven que a mediados de los 70 tenía la idea de hacer una película con guerras intergalácticas, naves espaciales, robots y hologramas.

George Lucas ofreció sin éxito su proyecto a varias casas cinematográficas, pero no fue hasta que llegó a las instalaciones de Twentieth Century Fox cuando encontró una respuesta positiva; el financiamiento no era gratis, la firma le pidió renunciar a su salario como director y su única paga sería el 40 por ciento de los ingresos en taquilla. La película era Star Wars: Episode IV-A New Hope, recaudó más de 700 millones de dólares, había nacido un millonario.

El resto de la historia es conocida por todos, fundó un par de compañías de efectos especiales y sonido que serían la base de las dos primeras trilogías de Star Wars, y posteriormente vendió los derechos a Walt Disney, compañía que en 2016 revivió la saga, este año entregará la segunda parte de una nueva trilogía y en 2019 la última parte. Así que a esta historia aún le falta recolectar unos cuantos millones de dólares.

Arranque

En su infancia, George Lucas soñaba con ser piloto de carreras, pero un accidente lo hizo seguir el camino de la cinematografía.

Maestro

Sus inicios fueron complicados, pero pronto lo adoptó como su alumno el ahora reconocido Francis Ford Coppola.

Fuerza

Star Wars ha sido la mina de oro de Lucas; según la revista Forbes, este millonario tiene una fortuna de 3 mil 600 mdd.