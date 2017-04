"Fintech transformará el mundo financiero"

Cuando decimos Fintech, ¿de qué hablamos? ¿En qué lugar se encuentra México?

Fintech es usar la tecnología para otorgar servicios financieros, y hay muchos tipos de ellos. En México se dio un boom, estábamos en nada y ahora hay aproximadamente 180 Fintech en el país.

Llegaron en un periodo relativamente corto porque en México se dan tres factores importantes: es un mercado enorme; la penetración de servicios financieros es muy baja, solo la mitad de la población tiene cuenta bancaria y solo 20% la utiliza de forma activa, entonces tienes 80% de la población que no tiene acceso a estos servicios y tienes la posibilidad, con mucho menor costo, de otorgar un servicio.

Y el tercer tema importante es que México todavía es un sistema donde tenemos precios muy altos, entonces la tecnología da la posibilidad de dar el mismo servicio a un costo mucho menor, lo cual es una gran oportunidad para los emprendedores.





Cuando dice “menos costos” es pasar de pagar cuánto a cuánto...

Un ejemplo son las remesas. En México, el año pasado hubo 27,000 millones de dólares de remesas y hubo 90,000,000 de transacciones. Cada una de esas transacciones costó 17.50 dólares. Con el Fintech, podemos llevar esos 17.50 a 7.50 dólares. Entonces nos podemos ahorrar 10 dólares por cada transacción. Estás hablando de 90,000,000 de transacciones al año por 10,000 dólares, es decir, podemos ahorrar 900,000,000 de dólares, que pueden llegar con la misma seguridad pero con un costo mucho menor.





Acaban de invertir en una empresa que se llama Abra. ¿Cómo funcionará con el problema al que se enfrentan los migrantes?

La tecnología te va a permitir que, de entrada, donde se envía el dinero sea a través de un smartphone; luego dónde se transmiten, el caso específico de Abra -la cual utiliza bitcoins- que en lugar de ir vía el sistema financiero tradicional, lo hace con monedas digitales. Y el tercer elemento es dónde se entrega, que eso en México no estamos preparados para cambiarlo muy rápido. Pero se puede entregar en el mismo establecimiento de antes.





¿Existe un banco que respalde los bitcoins?

Nosotros venimos de un mundo donde tenemos la percepción de que el dinero está respaldado por algo y eso tiene una razón. Eso se acabó hace aproximadamente unos 40 años. Hay un banco central que emite cierta cantidad de dinero y tiene la credibilidad necesaria. Si hay una cantidad definida y finita, se le puede dar valor; y el otro tema importante, es que tiene un libro de registro, ese libro de registro regula.

Lo que hizo la tecnología es un sistema que te asegura que hay cierto número de bitcoins, le damos credibilidad porque en vez de que haya un libro, todos tenemos un espejo de ese libro. Es totalmente transparente.





¿Qué tanta regulación necesita el tema de Fintech en México?

Parece ser que está a punto de salir y luego hablamos muy mal de las autoridades, pero aquí han hecho un gran trabajo. ¿Y por qué es importante? Porque tiene que haber certeza jurídica. La ley Fintech nos dará claridad sobre las reglas del juego, las nuevas tecnologías y cómo van a operar. Este mundo no es una isla, tiene que estar completamente integrado con el sistema que hoy existe. Y si no hay una certeza jurídica, el sistema tradicional no se va a querer conectar con el que está llegando.





¿Cuál es la percepción de la banca tradicional sobre las Fintech?

Es muy diversa, unos lo ven como una gran oportunidad, algunos con escepticismo, otros como una gran amenaza. Cada institución es un mundo y tienen un percepción diferente, pero aquí es donde generas un mercado. Un mercado donde hay percepciones diferentes, pero ya hay instituciones donde claramente están empezando a ver este tema de manera muy importante. El interés de estos tópicos por parte de las instituciones financieras tradicionales está creciendo muy rápido, y no sabemos si muchas de estas nuevas Fintech van a competir contra los (sistemas) tradicionales. Existen todas estas posibilidades.





Finalmente, ¿cuál es el crecimiento esperado?

El crecimiento está ligado a la inclusión financiera, y que en México, 100% de la población utilice servicios financieros. Esto es importante porque tratemos de operarnos en el día a día sin una cuenta de cheques o sin la posibilidad de hacer pagos. La tecnología nos está ayudando a bajar costos para que todo el mundo tenga acceso a estos servicios financieros.