Peligran ahorros de clientes de la Financiera Coincidir

El fantasma de la quiebra de Ficrea nuevamente ronda entre inversionistas en Guadalajara.



Ahora se trata de ahorradores de Financiera Coincidir, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) registrada como Proyecto Coincidir que atraviesa por una severa crisis de liquidez.



La Sofipo, ubicada en Paseo Real Acueducto Interior 183 y 184 de la torre Celtis en la colonia Puerta de Hierro, detuvo desde hace meses el pago de intereses y retiro del capital a los ahorradores.



Inversionistas consultados por MILENIO JALISCO informaron que desde octubre pasado comenzaron con los problemas financieros.



Los afectados se quejan de que en las oficinas cuando van a retirar capital e intereses no se los entregan y no les dan información sobre la status de sus depósitos.



"A nosotros los documentos se nos vencían en noviembre y y fuimos y nos dijeron que nos esperábamos que para diciembre y nos esperamos y no hubo nada de dinero", dijo Elizabeth Martínez, una de las afectadas.



Inclusive a esta ahorradora y a su madre (que también es inversionista) les ofrecieron una mejor tasa de interés con tal de no retirar sus ahorros.



"Téngalo por seguro que sí les vamos a pagar, nos dijeron inclusive que reinvirtiéramos el dinero y nos daban una tasa del 14 por ciento anual", precisó Martínez.



Adriana Quintero Badillo y Sandra María Quintero Badillo son dos inversionistas que también se han visto afectadas.



"La semana pasada me tenían que haber pagado intereses y no me han pagado", dijo Adriana Quintero esta ahorradora que comenzó a invertir desde hace más de seis años.



Comentó que nunca había tenido problemas con la firma hasta septiembre del año pasado cuando comenzaron los rumores de la crisis por la que atraviesa.



"Yo tuve un vencimiento en octubre pasado y les pedí mi dinero y me dijeron que no estaban dando nada y ahí empezó mi peregrinar, logre sacar algo, pero no en los tiempos", explicó.



Su hermana Sandra María Quintero Badillo tuvo un vencimiento en noviembre pasado, pero no recibió sus intereses por lo que ya presentó una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).



"Primero cuando ellos contestaron le dijeron que le pagaban en abril, luego le dicen que hasta el 31 de mayo, pero así como ella hay mucha gente que no les están pagando", agregó.



Reciben malos tratos



Las ahorradoras también denunciaron que reciben malos tratos de parte de las asesoras de Financiera Coincidir quienes las ignoran y las traen con puros engaños.



"Nos tienen horas esperando ahí, para decirnos si nos pagan o no, te maltratan como no tienes idea, tenemos que estar todo el día ahí perdiendo horas, ha sido un viacrucis para que te den los intereses para que te respondan y al final son puras mentiras", afirmó Elizabeth Martínez.

Adriana Quintero dijo que cada vez que va a las oficinas hay gente reclamando y peleando por su dinero.



"Cada vez que yo voy hay gente peleando, siempre me encuentro gente reclamando, las oficinas están en planta baja, pero los directivos en el piso 18 y no hay acceso, no se puede subir libremente", afirmó.



MILENIO JALISCO intentó contactar ayer a directivos de la firma, pero nadie contesta los teléfonos pese a que se marcó en sus horarios de oficina.

