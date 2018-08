Tencent tiene un raro descenso de utilidades

Louise Lucas

Tencent, de China, reportó una rara caída en las ganancias netas debido a que el motor de juego de efectivo de la compañía se vio afectado por reformas a la supervisión burocrática que, de hecho, desde marzo congeló la licencia de nuevos juegos.



Eso contribuyó a una caída de 2 por ciento año con año en las utilidades atribuibles a los accionistas, para llegar a 17 mil 870 millones de yuanes. Los ingresos tampoco alcanzaron las expectativas de los analistas —que redujeron en los últimos meses— de 73 mil 670 millones de yuanes, un aumento de 30 por ciento año con año.



Las acciones del gigante de tecnología, al que su archirrival Alibaba le robó su lugar como la empresa más valiosa de Asia, fueron golpeadas desde un pico de 473.58 dólares de Hong Kong en enero, con alrededor de 170 mil millones de dólares que se eliminaron de su valor de mercado en ese momento.



Tencent dijo que “buscaba revitalizar el crecimiento de los ingresos de los juegos móviles”. Los ingresos de los juegos de smartphones en el segundo trimestre cayeron 19 por ciento, para llegar a 17 mil 600 millones de yuanes en el último trimestre, y subieron un porcentaje relativamente modesto de 19 por ciento año tras año.



Las compañías de juegos en China combaten para mantener el tiempo de los usuarios, ya que en el mercado de juegos más grande del mundo proliferan otras distracciones en las pantallas. En particular, el aumento de los servicios de streaming de video de formato corto como Douyin merma el tiempo que las personas pasan en los juegos.



Pero también surgen las políticas. La modernización del gobierno de marzo dejó un número estimado de 3 mil juegos en espera de aprobación para el lanzamiento comercial. Mientras que los jugadores pueden tener acceso y jugar a los nuevos juegos, Tencent y otros productores no pueden ganar dinero con ellos.



Eso significa, señala Benjamin Wu, analista senior de Pacific Epoch, que Tencent se encuentra en la extraña posición de tener un juego móvil en el primer lugar de la listas “que no se puede monetizar”.



Algunos analistas, entre ellos Wu, creen que la aprobación de la publicación del juego PUBG (juego de batalla en línea multijugador) Battle Royale de Tencent —del que dio licencia Bluehole, de Corea del Sur— puede ser retenida incluso cuando se despeje el bloqueo debido a una resaca por la disputa del año pasado con Corea del Sur.



Esta semana, Pekín también ordenó a Tencent detener las ventas de un videojuego, Monster Hunter: World, que tenía más de un millón de pedidos anticipados, apenas unos días después de su lanzamiento. Martin Lau, presidente de Tencent, dijo que el contenido del juego no cumplía con los requisitos regulatorios y que en este momento se trabaja para corregirlo.