SEC emplaza a Tesla por tuit de Elon Musk

Mamta Badkar

La Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, por su sigla en inglés) envió un citatorio a Tesla, dijo una persona familiarizada con el asunto, como parte de una investigación sobre un tuit que publicó Elon Musk, el fundador de la compañía, sobre sus planes de convertir al fabricante de automóviles eléctricos en una empresa privada.



Musk y Tesla se encuentran bajo el escrutinio desde la publicación en Twitter del 7 de agosto en la que el director ejecutivo dijo que consideraba sacar a la compañía de los mercados públicos y que tenía un “financiamiento asegurado”. Posteriormente el precio de las acciones de Tesla subieron hasta 10 por ciento.



Desde entonces las acciones cedieron la mayor parte de esas ganancias, pero al menos ya se presentaron dos demandas colectivas putativas contra la compañía alegando que las afirmaciones de Musk sobre el financiamiento fueron engañosas.



La SEC dijo que las empresas pueden anunciar información importante en las redes sociales pero que no pueden engañar a los inversionistas. Si los investigadores concluyen que en el tuit de Musk se exageró la naturaleza del financiamiento, esto podría formar la base para un caso de manipulación de mercado.



“Desde el punto de vista de la SEC, una cosa es si hubiera hablado racionalmente”, dijo Bob Pozen, quien anteriormente trabajó como asesor jurídico adjunto de la Comisión de Bolsa y Valores de EU y como presidente del comité asesor sobre informes financieros. “Pero no podemos permitir que alguien diga que tiene algo concreto para esta enorme transacción y después resulte que no lo tiene”.



La SEC y Tesla no quisieron hacer comentarios. Fox Business Network fue el primero en informar sobre el envío de los citatorios.



Desde su tuit original, Musk intentó justificar su inesperada propuesta, dijo que el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita expresó repetidamente su interés en financiar un acuerdo para volver privada a Tesla. Dijo esta semana que alineó asesores financieros y legales, en otro aparente paso para señalar que sus esfuerzos van en serio.



Musk dijo que trabaja con Silver Lake, una firma de capital privado, Goldman Sachs, el banco de inversión, y los bufetes de abogados Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Munger, Tolles & Olson. Silver Lake dijo que no puede negar o confirmar su participación. La firma no ofrece habitualmente servicio de asesoría.



El consejo de directores de Tesla también tomó medidas para lidiar con las implicaciones del tuit de Musk. Esta semana, formó un comité especial de tres directores independientes para evaluar cualquier propuesta de Musk o de un postor rival. Los directores dijeron que todavía no reciben ningún acuerdo de ese tipo y que no están cerca de llegar a una conclusión sobre su “su conveniencia o factibilidad”.



El comité recibe asesoría del bufete de abogados Latham & Watkins y mantendrá un asesor financiero independiente para que les ayude a evaluar cualquier plan. Contrató a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison para que los asesore en la investigación de la SEC.