Renault y Nissan batallan para sustituir a Ghosn

Kana Inagaki, Peter Campbell y David Keohane

Renault y Nissan batallan con la dificultad de reemplazar a su líder destituido, Carlos Ghosn, mientras se mueven para encontrar sucesores para el hombre que construyó un imperio automotriz que ahora se tambalea.



El lunes, el consejo de administración de Nissan no llegó a un acuerdo para un nuevo presidente, mientras que el Estado francés aceleró los planes para reemplazar a Ghosn en Renault en medio de una convicción cada vez mayor de que no puede regresar.



Ghosn permanece en una prisión japonesa, después de ser acusado por subestimar su sueldo en Nissan, y estará tras las rejas al menos hasta el 20 de diciembre.



Nissan tenía previsto elegir un reemplazo como presidente en la reunión de consejo de administración del lunes, pero aplazó la decisión hasta que se complete una revisión de su estructura de gobierno el próximo año.



Renault, el principal accionista en Nissan, también presionó a la empresa para que se realice una reunión extraordinaria con accionistas que le permitiría nombrar a otro representante en el consejo de administración de la automotriz japonesa.



Bajo las reglas japonesas, Nissan tiene ocho semanas para responder la solicitud de Renault de una junta general extraordinaria.



Ghosn, quien también es presidente y director ejecutivo de Renault, conserva su cargo como director en el consejo de administración de Nissan incluso después de su arresto y destitución como presidente el mes pasado.



Anteriormente se esperaba que Hiroto Saikawa, el director ejecutivo de Nissan, desempeñara un doble papel como presidente interino. Pero los tres directores externos de la compañía, quienes recibieron la autoridad para elegir un nuevo presidente, solicitaron más tiempo para las discusiones.



En una conferencia de prensa el lunes después a la reunión del consejo de administración, Saikawa dijo que no va a establecer un plazo límite para elegir al reemplazo de Ghosn y sugirió que la compañía bien podría esperar hasta finales de marzo, cuando un nuevo comité recién creado de expertos externos planea recopilar las propuestas para mejorar la gobernanza.



Por su parte, Francia prepara el terreno para Jean-Dominique Senard, director ejecutivo del fabricante de neumáticos Michelin, para que asuma el puesto de Ghosn como presidente de Renault, de acuerdo con una serie de personas.



Tanto el mismo Ghosn como el director operativo actual de Renault, Thierry Bolloré, trabajaron en Michelin antes de unirse a la automotriz.



Senard, quien sale de Michelin en mayo, es considerado un aliado cercano del Estado francés, capaz de defender sus intereses no solo dentro de Renault sino a través de la alianza global más general con Nissan y Mitsubishi, una agrupación que construyó Ghosn para convertirla en la segunda automotriz más grande del mundo.



Pero los vínculos entre los fabricantes de automóviles se han desgastado, y surgieron las señales de tensiones desde el arresto de Ghosn.



En una carta con fecha del 14 de diciembre, Thierry Bolloré, el director ejecutivo interino de Renault, escribió a Saikawa para expresar la profunda preocupación de la compañía francesa por la acusación la semana pasada de Nissan junto con Ghosn por la presunta mala conducta financiera.



En la conferencia de prensa del lunes, Saikawa no confirmó la solicitud de Renault para celebrar una reunión de emergencia.



Pero dijo que sería mejor para la compañía celebrar una reunión general extraordinaria después de que se realicen las propuestas de gobierno, que probablemente sean marzo.



Las propuestas, que incluyen la configuración de la compensación del director, las hará un comité de gobierno que está comprendido por siete miembros y que encabeza un ex fiscal y que incluye a otros tres expertos en gobierno y tres directores externos de Nissan.



Hasta el nombramiento de dos directores independientes en junio, el único director externo de Nissan era un empleado retirado de Renault. Tampoco contaba con comités del consejo, los mecanismos de supervisión de la remuneración de los puestos ejecutivos, nombramientos y auditorías.



Los directores externos sentían que no era lógico elegir un presidente interino bajo la fallida estructura actual de gobierno, de acuerdo con una persona cercana al consejo. También tenían dudas sobre el hecho de que Saikawa realizara un doble papel como presidente, considerando que también había sido crítico con respecto a que se concentraba demasiado poder en las manos de Ghosn.



“Actualmente me concentro en el rol de director ejecutivo para reconstruir la compañía”, dijo Saikawa cuando se le preguntó si su posible nombramiento como presidente interino le daría demasiado poder a una persona.



La persona agregó que hubo poco debate sobre la solicitud de Renault para la reunión general extraordinaria en la junta de dos horas con el consejo.



No se pudo contactar a Motonari Otsuru, el abogado de Ghosn en Tokio, para que hiciera comentarios, pero Ghosn continúa presumiendo su inocencia.

Carta de París

Nissan, también inculpado en este caso como persona moral, recibió una carta de su socio francés reclamando la convocatoria de una asamblea urgente.

Disciplina oriental

Según el jefe de Nissan, Saikawa, la prioridad del grupo es reforzar la gobernanza del grupo, cuyos defectos fueron revelados por el caso Ghosn.

Socio menor

Si bien Nissan es casi 60%más grande por ventas, sigue siendo un socio menor por acciones que Renault, que posee una participación de 43.4% en su socio japonés.

Alto riesgo

El director general de la firma gala, Thierry Bolloré, juzgó que la acusación contra Ghosn “crea riesgos importantes para Renault, puesto que es el principal accionista de Nissan.

El monto

Ghosn está siendo procesado por haber omitido declarar a las autoridades bursátiles japonesas unos 5 mil millones de yenes (38 millones de euros) de ingresos durante cinco años, de 2010 a 2015.

“Preparado”

El presidente de Nissan aseguró “estar preparado” para aportar explicaciones al consejo de administración de Renault. La dirección del fabricante francés rechazó esta propuesta la semana pasada.