Récord de utilidades pero caen acciones de Bank of America

Robert Armstrong

La banca de inversión en dificultades de Bank of America y los temores sobre el crecimiento de los ingresos opacaron las utilidades trimestrales récord del segundo mayor banco de Estados Unidos.



La utilidad neta en el tercer trimestre subió casi un tercio en comparación con el año anterior a 7 mil 200 millones de dólares (mdd). Los ingresos subieron 4 por ciento para llegar a 22 mil 800 mdd, por encima de las estimaciones de los analistas, pero el aumento se impulsó por un viraje de 360 millones de dólares de “otros” ingresos, que la compañía atribuyó a las ganancias con las ventas de préstamos relacionados con bienes raíces e hipotecas con mal desempeño.



El precio de las acciones de Bank of America cayó 2.6 por ciento para cotizar en 27.75 dólares en las operaciones de la mañana del lunes ya que el banco no logró tranquilizar a los inversionistas de que en el futuro habría más crecimiento.



Jeffery Harte, analista de Sandler O’Neill, señaló que “un gran motor fue el crédito, la liberación de cuentas de reservas de préstamos, que ayudaron a los resultados finales, y no estoy seguro de que el mercado vaya a pagar por eso en este momento”.



Las comisiones de la banca de inversión cayeron 18 por ciento, en comparación con un descenso de 16 por ciento en el conjunto de comisiones de la industria.



La división de banca de inversión de Bank of America pasa por algunos meses turbulentos con la salida del jefe de la banca de inversión y corporativa Christian Meissner.



“Sé que podemos hacerlo mejor”, dijo Paul Donofrio, el director financiero, y responsabilizó de la pérdida de participación de mercado al trabajo de asesoría de fusiones y adquisiciones y préstamos apalancados, donde dijo que sus rivales, sobre todo las instituciones de crédito no bancarias, tomaron un enfoque más agresivo.



El punto fuerte del trimestre fue el negocio de consumo, donde los préstamos crecieron 6 por ciento. El fuerte gasto en las tarjetas de crédito y débito, un aumento saludable de los activos de corretaje en la unidad de gestión patrimonial Merrill Lynch, y el aumento de las eficiencias contribuyeron a las utilidades.



“Nos sentimos realmente bien con respecto a cómo va a ser 2019 para nuestro negocio de consumo. Nos sentimos realmente bien con respecto a la economía de Estados Unidos”, dijo Donofrio, y citó la confianza del consumidor, el bajo nivel de desempleo y el crecimiento de los salarios. “No hay mucho que no pueda gustar”.



El desempeño de la banca de consumo, junto con la liberación de las carteras de reserva de préstamos, la caída de los gastos, una menor tasa de impuestos y una disminución de 5 por ciento en el número de acciones llevó a que las ganancias por acción subieran 43 por ciento en comparación con el año anterior, a 0.66 dólares por acción.



Pero el crecimiento general de los ingresos de Bank of America dejó a los analistas preguntándose si deben esperar un mejor año en 2019. La cartera general de préstamos, de 931 mil millones de dólares, solamente creció 1.4 por ciento en comparación con el año anterior y cayó 4 mil mdd en comparación con el trimestre previo. Los ingresos por honorarios también quedaron por debajo. Esto se produce a raíz de un crecimiento de los ingresos igualmente débil en Wells Fargo, Citigroup y PNC Bank la semana pasada, y un desempeño más sólido de JPMorgan Chase.



“El banco pudo generar mejores ganancias este trimestre en comparación con el trimestre anterior, pero el crecimiento de los préstamos fue decepcionante”, dijo Brian Kleinhanzi de Keefe Bruyette and Woods.



El aumento de las tasas de interés debe respaldar los ingresos del banco, pero en el tercer trimestre en Bank of America y en otras partes, las tasas más altas tuvieron un efecto mayor en los costos de los fondos de depósitos de los bancos que en los rendimientos de los préstamos. Los costos de los depósitos de Bank of America subieron a 0.55 por ciento en el trimestre en comparación con 0.30 por ciento el año anterior, y su margen de interés neto cayó ligeramente, de 2.08 por ciento a 2.05 por ciento.