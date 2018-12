Rechaza tribunal extender la detención de Carlos Ghosn

Kana Inagaki

Un tribunal de Tokio rechazó la solicitud de los fiscales para extender la detención de Carlos Ghosn, lo que aumenta la posibilidad de que el ex presidente de Nissan pueda salir bajo fianza antes de Navidad.



Los fiscales japoneses dijeron que la decisión era inusual e inmediatamente apelaron contra la el fallo el jueves, diciendo que dejar libre a uno de los ejecutivos de automóviles más famosos del mundo podría obstaculizar su investigación. Sin embargo, horas más tarde el Tribunal de Distrito de Tokio rechazó su apelación.



Ghosn y Greg Kelly, otro miembro del consejo de administración de Nissan y un colaborador cercano el ex presidente de la compañía, se encuentran encerrados en un centro de detención en Tokio desde el 19 de noviembre después de que fueron arrestados y acusados de subestimar el sueldo de Ghosn en 44 millones de dólares durante un periodo de cinco años.



En una investigación diferente que llevó a cabo la automotriz se alega que su ex jefe usó los fondos de la empresa para gastos personales. Tanto Ghosn como Kelly siguen siendo directores en Nissan.



El abogado japonés de Ghosn no estuvo disponible de inmediato para que hiciera comentarios, pero una persona familiarizada con su defensa dijo que probablemente busque una fianza después de que se rechazó la apelación.



Los expertos legales dijeron que el tribunal probablemente impondría restricciones al movimiento de Ghosn al momento de su liberación para evitar la posibilidad de que abandone el país.



Ghosn, quien aún es presidente y director ejecutivo de la automotriz francesa Renault, mantiene que es inocente, de acuerdo con una persona familiarizada con su defensa legal. El abogado de Kelly, Yoichi Kitamura, también dijo que cree que se declarará inocente a su cliente.



Kitamura dijo que solicitaría una fianza para Kelly el viernes.



Tras la decisión del tribunal, Shin Kukimoto, el fiscal adjunto, dijo que la Oficina de Fiscales Públicos del Distrito de Tokio tomaría las “medidas apropiadas”.



Y ADEMÁS



LA MEDIDA, POR 10 DÍAS MÁS

Bajo la ley japonesa, los fiscales de Tokio hubiera podido extender la detención de Ghosn y Kelly por otros 10 días si el Tribunal de Distrito de Tokio hubiera aprobado la solicitud.



No es la primera vez que un tribunal japonés rechaza una solicitud de ampliación de duración después de las reformas al sistema de justicia del país, pero las autoridades a menudo niegan la fianza a los acusados que no han confesado.



Los fiscales volvieron a arrestar a Ghosn este mes por nuevos cargos de que subestimó su sueldo en 38 millones de dólares durante los últimos tres años fiscales hasta marzo de 2018 con la ayuda de Kelly.