“Propuestas concretas” para “brexit”, exige Bruselas a GB

Financial Times

Bruselas exigió que Gran Bretaña ofrezca nuevas soluciones para las empantanadas negociaciones sobre el brexit, ya que ambas partes tratan de superar la ruptura del fin de semana pasado.



El polaco Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, afirmó que le corresponde a Theresa May, primera ministra de Reino Unido, llegar a la cumbre que se celebrará hoy con “propuestas concretas” después de las negociaciones fracasaron por las disposiciones para evitar una “frontera dura” en la isla de Irlanda.



“Lo que necesitamos... es la sensación de que al menos estamos más cerca de un avance real positivo”, dijo Tusk.



Indicó que espera que May logre convencer a otros líderes de la Unión Europea de que todavía es posible un acuerdo aceptable y que se puede encontrar una forma para atravesar el “nudo gordiano” del asunto sobre la frontera irlandesa.



Al mismo tiempo, la primera ministra de Reino Unido instó a su gabinete a “estar unidos”, prometiendo un acuerdo del brexit que puedan aceptar. La resistencia del gabinete a hacer concesiones que los negociadores británicos discutieron con sus homólogos de la Unión Europea se encuentra entre las razones por las que las negociaciones se cayeron el fin de semana.



Reino Unido y la Unión Europea esperaban que en la cumbre de esta semana se pudiera firmar un proyecto del tratado de retiro, incluyendo las disposiciones de “respaldo” en la frontera de Irlanda del norte y un periodo de transición hasta finales de 2021.



Pero ambas partes rebajaron sus objetivos y convirtieron en su prioridad evitar que se repita una cumbre enconada, como la que tuvo lugar en Salzburgo el mes pasado, y darle un nuevo ímpetu a las negociaciones.



Michel Barnier, jefe negociador del brexit de la Unión Europea, dijo ayer en una reunión preparatoria con los ministros europeos que May había hecho esfuerzos “valientes” para lograr un acuerdo, pero que se enfrenta a graves dificultades para conseguir el suficiente apoyo en el Parlamento, de acuerdo con diplomáticos.



“Los británicos necesitan más tiempo”, dijo en la reunión de Luxemburgo, según un funcionario que estuvo presente en la sala.



Un diplomático que estuvo presente dijo que la Unión Europea “esperaba que Reino Unido tome una decisión” sobre una solución mutuamente aceptable para la frontera irlandesa.



En la reunión de la Unión Europea de hoy se va a decidir si hay avances suficientes como para anunciar una cumbre especial en noviembre, la cual, prevén, tendrá como objetivo cerrar un acuerdo del brexit. Sin embargo, Tusk advirtió que sus conversaciones de ayer con Barnier, junto con las declaraciones de la primera ministra May en el Parlamento de Reino Unido el lunes, “no le dan cabida para el optimismo” antes de la cumbre.



Ayer, en una reunión de dos horas y media en Downing Street, los ministros euroescépticos plantearon sus preocupaciones a May acerca de las disposiciones de respaldo sobre las que temen que Gran Bretaña quede encerrada en una unión aduanera “temporal” por un tiempo indefinido, o con la que se verá a Irlanda del Norte separada del resto de Reino Unido.



A pesar de los temores por las renuncias en el gabinete británico, el llamado a la unidad por parte de la primera ministra May, al parecer, evitó cualquier deserción en el equipo, y sus asesores dijeron que tranquilizó a los rebeldes potenciales afirmando que vislumbraba un acuerdo aceptable sobre el brexit. “Nos acercamos unos a otros”, dijo su portavoz.



El portavoz dijo que el gabinete también acordó que no se debe obligar a Gran Bretaña a permanecer indefinidamente en un acuerdo de respaldo que posiblemente implique una liga aduanera con la Unión Europea o un tratamiento separado a Irlanda del Norte.



Pero la Unión Europea propuso que bajo el acuerdo de respaldo, que entrará en vigor si fracasan otras soluciones para evitar una “frontera dura”, Irlanda del Norte será parte de la liga aduanera de la Unión Europea y del mercado único de bienes. Los funcionarios de la UE también insisten en que ningún seguro de ese tipo se puede limitar en el tiempo.



May informará a los líderes de la Unión Europea sobre su posición sobre el brexit en Bruselas hoy previo a una cena con los 27 primeros ministros y presidentes restantes, quienes, entonces, van a debatir su respuesta entre ellos.



Un alto funcionario alemán le restó importancia a que se lleve a cabo una cumbre especial en noviembre y aseguró que el “objetivo informal” era concluir las conversaciones de la salida de Reino Unido el próximo mes, lo que daría tiempo a la ratificación por parte de los parlamentos británicos y de la Unión Europea.



“Todavía estamos en camino para lograr eso”, dijo el funcionario. “Hay una cumbre de la Unión Europea que ya está programada para diciembre, así que no tenemos que programar una nueva”.



Con información de Jim Brunsden y Mehreen Khan en Bruselas. George Parker en Londres, Michael Peel en Luxemburgo y Guy Chazan en Berlín.