Musk presenta equipo para privatizar Tesla

Financial Times

El fundador de Tesla, Elon Musk, dice que alineó asesores para que ayuden al fabricante de automóviles eléctricos a que se convierta en empresa privada, en el último esfuerzo para señalar la seriedad de que su deseo de un acuerdo es serio. Después de un mensaje la semana pasada en el que dijo que consideraba volver privada la empresa a una cotización de 420 dólares por acción y declarar que se tenía el “financiamiento asegurado”, Musk se enfrentó a las preguntas sobre las posibles fuentes de respaldo para la compra, así como sobre la posibilidad de demandas por parte de accionistas descontentos.



“Me entusiasma trabajar con Silver Lake y Goldman Sachs como asesores financieros, además de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Munger, Tolles & Olson como asesores legales, sobre la propuesta de convertir a Tesla en (empresa) privada”, escribió en Twitter.



Dar el nombre de sus asesores parece ser el paso más reciente para convencer a los inversionistas —y a la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, por su sigla en inglés)— de que va en serio, lo que agrega peso profesional al proceso.



Sin embargo, Musk esperó seis días para publicar la lista después de su primer tuit en el que dijo que se aseguraron los fondos para el acuerdo. Silver Lake, la firma de capital privado que nombró Musk, no conocía sus planes cuando los anunció la semana pasada, de acuerdo con una persona familiarizada con la situación. Por lo general, la empresa no brinda servicios de asesoría de la misma forma como las ofrece un banco de inversión, por lo que una función como esa no sería algo típico de la compañía. Silver Lake dijo que no podía confirmar o negar su participación.



El consejo de dirección de Tesla dijo el martes que formó un comité especial para evaluar cualquier propuesta de Musk, y agregó que todavía no recibe ningún acuerdo de ese tipo ni se llegó a una conclusión sobre su “conveniencia o viabilidad”. El comité tendrá el “poder y la autoridad total” del consejo de administración para considerar cualquier propuesta privada y estará compuesto por tres directores independientes para actuar en nombre de la compañía.



Los directores Brad Buss, Robyn Denholm y Linda Johnson Rice reciben la asesoría de la firma de abogados Latham & Watkins y mantendrán un asesor financiero independiente para ayudar a sopesar cualquier plan. El consejo de administración dijo que la compañía trabaja con Wilson Sonsini Goodrich & Rosati como su asesor legal.



Los acontecimientos se producen después de una larga publicación que hizo Musk en un blog el lunes, en el que defendió la forma como comunicó su deseo de eliminar a la compañía de los reflectores de los mercados públicos. En esa actualización, Musk dijo que sostuvo conversaciones con el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita sobre su ayuda para el acuerdo de privatizar la compañía, pero también buscaba inversionistas externos adicionales.



Información de Peter Campbell y Arash Massoudi en Londres. James Fontanella-Khan, Eric Platt en Nueva York. Shannon Bond y Richard Waters en San Francisco.