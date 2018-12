Caroline Binham

El regulador financiero de Reino Unido multó a Santander con 32.8 millones de libras en un caso histórico después de que el banco no hizo llegar 183 millones de libras a los beneficiarios de clientes que fallecieron.



Fue la primer sanción en este tipo que impone la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés). El regulador dijo el miércoles que más de 40 mil 400 herencias de clientes fallecidos resultaron afectados durante un periodo de tres años debido a que Santander no procesó adecuadamente sus cuentas e inversiones.



La FCA también mostró su desacuerdo con la unidad del banco español en Reino Unido porque no informó al regulador sobre el grado del problema, proporcionado información “selectiva”.



“Estas fallas tardaron demasiado tiempo para ser identificadas, y por lo tanto demasiado tiempo para solucionarlas”, dijo Mark Steward, director de aplicación de la FCA. “Para crédito de la firma, una vez que se señalaron estos problemas al consejo de administración y a la alta dirección se solucionaron de manera rápida y adecuada. Pero el reconocimiento del problema tomó demasiado tiempo. Las firmas deben poder identificar y responder a los problemas de una manera más rápida, sobre todo cuando provocan un daño a los clientes”.