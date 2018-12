Malasia quiere 7 mil 500 mdd de Goldman Sachs

Robert Armstrong

El ministro de Finanzas de Malasia dice que Goldman Sachs debería pagar 7 mil 500 millones de dólares (mdd) en reparaciones por su negocio con el fondo de inversión estatal 1MDB que está plagado de escándalos, aumentando los cargos penales que presentó Kuala Lumpur contra el banco de Wall Street a principios de esta semana.



“No solo buscamos las comisiones de los bonos y los volúmenes de emisión. Buscamos una suma mucho más grande”, dijo Lim Guan Eng al Financial Times.



La suma de 7 mil 500 mdd es el objetivo de reparaciones más alto hasta el momento que exige Malasia, y se produce después de los comentarios de Anwar Ibrahim, el probable primer ministro del país, quién solicita una restitución que supere los 600 millones de dólares que el banco ganó en comisiones de 1MDB.



Lim argumentó que Goldman debería devolver 6 mil 500 mdd, la suma de tres bonos de 1MDB que arregló Goldman en 2012 y 2013, cuyos ingresos “no se utilizaron para el desarrollo nacional, sino que se desviaron”; más mil millones de dólares para cubrir los 600 mdd en honorarios que se pagaron a Goldman – que Lim dijo que eran excesivos— y cupones de bonos que eran “más altos que la tasa de mercado”. Los tres bonos a 10 años llevaban cupones que tenían un rango de 4.4 a 5.99 por ciento.



Las demandas del ministerio de finanzas se suman a una mayor presión sobre el banco, ya que las autoridades de EU, Singapur y Malasia intensificaron las acciones contra Goldman en los últimos dos meses.



Goldman responde



En respuesta, Goldman dijo: “Las ofertas de bonos de 1MDB estaban destinadas a recaudar dinero para beneficiar a Malasia, en su lugar, se robaron una gran cantidad de esos fondos en beneficio de los miembros del gobierno de Malasia y sus asociados”.



El Departamento de Justicia de EU y Malasia acusaron a dos ex banqueros de Goldman, Tim Leissner y Roger Ng, mientras que Singapur prohibió permanentemente a Leissner el ingreso a su industria de valores.



Malasia actualmente no está negociando con Goldman, pero los cargos que se presentaron el lunes podrían hacer que el banco se siente a la mesa, dijo el ministro de Finanzas. “Simplemente vamos a dejar que el debido proceso siga su curso”.



La oficina del fiscal general dirigiría las posibles discusiones, pero “tendrían que consultar conmigo y con el gabinete si la oferta de Goldman es aceptable o no”, agregó Lim.



El lunes, Kuala Lumpur presentó cargos contra las filiales de Goldman y los ex banqueros Leissner y Ng, a quienes se les acusa de malversar 2 mil 700 millones de dólares de las ganancias de los bonos del 1MDB para sobornar a funcionarios de Malasia para que el banco pudiera ganar negocios asesorando al fondo.





Con información de: Lim Guan









Acusaciones por malversación





Estados Unidos alega que se malversaron en total 4 mil 500 millones de dólares de 1MDB y aseguran que se utilizaron para comprar obras de arte sumamente caras, bienes raíces de lujo y joyas hechas a la medida, incluyendo un dije de diamante rosa de 22 quilates.