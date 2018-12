Huawei sigue su plan global pese a reveses

James Kynge y Louise Lucas

Mientras se desataba el furor acerca de si Huawei es un riesgo de seguridad para Occidente hace unas semanas, un alto ejecutivo del proveedor chino de telecomunicaciones pronunció un discurso en Londres.



“Las acciones hablan más que las palabras”, dijo Ryan Ding, miembro del consejo de administración de Huawei, cuando reveló que la compañía firmó 22 contratos comerciales para el 5G, el internet móvil de siguiente generación, y que trabaja en pruebas del 5G con “más de 50 operadores”.



Unos días después, la compañía dio a conocer otro importante acuerdo, uno con Altice para 5G en Portugal. La semana pasada, T-Mobile lanzó una red 5G con equipos Huawei en Polonia.



Tanto Malta como Papúa Nueva Guinea recientemente hicieron caso omiso de las críticas que realizaron Estados Unidos y sus aliados sobre Huawei, y se comprometieron a seguir utilizando para sus redes el equipo del grupo chino.



Los acuerdos destacan que si bien puede ser un golpe para Huawei ver que países como Australia Nueva Zelanda y Japón se alejan de sus equipos debido a preocupaciones de seguridad, se mantienen como un proveedor clave en grandes tramos del planeta.



En cierto sentido, la compañía creció desde la periferia del mundo en desarrollo antes de expandirse a sus principales mercados desarrollados, y logró generar 92 mil 500 millones de dólares en ingresos de 2017 mientras que se mantiene prácticamente fuera de Estados Unidos.



“Comenzamos en países en desarrollo como Asia Central, Rusia y África y después pasamos a Europa occidental”, dijo en una entrevista un alto ejecutivo de Huawei, quien pidió no ser identificado.



“Necesitábamos entender los requisitos de los clientes para nuestros productos y después ofrecer innovaciones, y acumulamos esa experiencia en los mercados emergentes antes de expandirnos a los mercados desarrollados sofisticados”.



El legado de esa estrategia significa que la abrumadora mayoría de los 170 países en los que la empresa vende sus productos y servicios se encuentran en el mundo en desarrollo, incluyendo China, que representan la mayor parte de los ingresos.



Por ejemplo, Huawei se instaló en África varios años antes de obtener un contrato esencial de Reino Unido, cabeza de playa para más acuerdos en Europa, y ahora afirma que se asocia con clientes en casi cada país del continente.



En los mercados en desarrollo, sus críticos se quejan de que Huawei tiene respaldo del Estado chino, que le proporciona financiamiento. Por ejemplo, en septiembre el ExIm Bank de China le prestó a Nigeria 328 millones de dólares para mejorar su infraestructura de telecomunicaciones con equipo de Huawei.



“Huawei no podría haberse convertido en el gigante que es y ser tan fuerte sin la ayuda total del gobierno”, dijo el ex jefe de un proveedor de Huawei. “Ellos proporcionan un presupuesto prácticamente ilimitado”.



Huawei también gana participación de mercado con tecnología confiable, un extenso servicio posventa, y precios altamente competitivos, dicen sus fans y críticos por igual.



“Nos encontramos con ellos en todo el mundo”, dijo un ejecutivo de un rival estadunidense. “Y la forma como obtienen negocios es que cobran entre 10 y 20 centavos por cada dólar”.



“No me malinterpreten, son formidables en el mercado. Pero todos tenemos que ganar dinero de alguna manera y dos o tres años más tarde idean las formas de hacerlo”.



En Europa, la dinámica puede ser más sutil, pero la metodología es similar. “Claramente había exigencia comercial por parte de ciertos gobiernos”, dijo un ex diplomático quien se encuentra entre aquellos que advierten sobre los riesgos de adoptar equipo Huawei en Reino Unido.



Los asesores de Huawei señalan dos páginas adicionales de su libro de tácticas que ayudan a consolidar su posición: influencia en investigación y desarrollo y los pies en el suelo.



Rivales como Ericsson y Nokia, dijo un abogado del sector tecnología, pueden vender equipos en mercados remotos en África, pero no están tan dispuestos a tener equipos técnicos listos para entrar en acción para corregir fallas y mantener el servicio.



Huawei también financia universidades, algo que incluye al pionero Centro de Innovación 5G de la Universidad de Surrey, y organismos normativos, como parte de su enorme presupuesto de investigación. El 5G es una prioridad para China y Huawei tiene cinco presidentes y vicepresidentes en el organismo normativo del 5G, solo uno menos que el líder Ericsson.



El modelo comercial de Huawei es uno de escala que se basa en reciclar los ingresos a la investigación y desarrollo, en el cual está en camino de gastar el enorme monto de 16 mil millones de dólares, o 15 por ciento de las ventas este año, de acuerdo con Vincent Peng, presidente de Huawei en Europa occidental.



Mirando hacia el futuro, los analistas de telecomunicaciones dijeron que es probable que los mercados en desarrollo sigan optando por Huawei, sobre todo debido al costo. “No esperamos que los gobiernos africanos cedan ante la presión de Estados Unidos para mantener fuera de cualquier despliegue potencial de redes 5G o actualizaciones de la red 4G”, dijo Kenny Liew, de Fitch Solutions.



“Los operadores definitivamente estarán ansiosos por reducir los costos cuando sea posible para el 5G, y un ámbito es adoptar equipos de telecomunicaciones chinos rentables”, agregó.



92,500 Millones de dólares fue el ingreso total de la empresa de telecomunicaciones durante el año pasado.



16,000 Millones de dólares es el presupuesto de la firma para investigación y desarrollo de la tecnología 5G .



15% De sus ganancias en 2018 será utilizado en sus cinco centros investigaciones para desarrollo de tecnología.



77 Países en los que tiene operaciones la empresa, la mayoría es de naciones en desarrollo, incluyendo Estados africanos.



22 Contratos anunció Huawei para conexión de la red de siguiente generación de internet móvil.



50 Operadores con los que ya trabaja la empresa china, según anunció Ryan Ding, miembro del consejo de administración en conferencia.