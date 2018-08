Fondo saudita, el arma secreta en plan de Musk

Shannon Bond, Peter Campbell, Arash Massoudi y Cat Rutter Pooley

Elon Musk, el fundador de Tesla, publicó en un blog que el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita expresó reiteradamente su interés en financiar un acuerdo para volver privada la compañía de vehículos eléctricos.



En un comunicado de mil 108 palabras, el empresario buscó justificar la declaración que hizo en Twitter la semana pasada de que tenía “financiamiento asegurado” para ese acuerdo. La última aclaración se produce en medio de informes de que la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, por su sigla en inglés) investiga si el tuit original de Musk es válido y preciso.



También existe la expectativa de que se emprendan acciones legales por parte de los inversionista que compraron o vendieron acciones después del tuit. En la publicación en el post se presentó una explicación más integral hasta el momento por parte de Musk sobre sus comentarios del martes de la semana pasada, que se produjeron poco menos de una hora después de que el Financial Times dio a conocer que el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita discretamente compró una participación de entre 3 y 5 por ciento de las acciones de Tesla. Musk dijo que lo que entiende después de una serie de reuniones que se remontan a casi dos años, entre ellas conversaciones recientes entre él y el director general de PIF de Arabia Saudita, Yasir Al Rumayyan, un aliado cercano del poderoso príncipe heredero del país, Mohammed bin Salman.



Musk dijo que estuvo en contacto con Al Rumayyan desde los tuits emitidos el martes pasado y que el fondo público de inversión “expresó su apoyo” para seguir adelante con un acuerdo para sacar las acciones de la compañía de los mercados públicos, sujeto a ciertas condiciones, entre ellas la debida diligencia y las deliberaciones internas en Arabia Saudita.



Musk agregó que también se reunió con “varios inversionistas más” sobre sus planes de volver privada la compañía. Dijo que se reunió con Al Rumayyan el 31 de julio y concluyó esa conversación con la creencia de “que solo era cuestión de que avanzara el proceso”. “Es por eso que hablé de ‘financiamiento asegurado’ en el anuncio del 7 de agosto”, dijo.



No dijo si se discutió con el fondo público de inversión o con otros inversionistas sobre el precio de 420 dólares que anunció para comprar a los accionistas antes de tuitear sobre eso la semana pasada. Musk dijo: “Obviamente, el fondo soberano de Arabia Saudita tiene capital más que suficiente para llevar a cabo una transacción como esa”. El fondo público de inversión no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El FT informó la semana pasada que el fondo soberano saudita se apresura para asegurar fondos para reforzar sus arcas después de que pospusieron indefinidamente los planes para recaudar 100 mil millones de dólares de la salida a bolsa de la petrolera estatal Saudi Aramco.



Musk dijo el lunes que lo “apropiado era completar las conversaciones con los inversionistas antes de presentar una propuesta detallada a un comité independiente del consejo de administración”. Dijo que no buscaba una “estructura estándar de compra apalancada” porque “no creo que sea sensato darle a Tesla la carga de un aumento significativo de la deuda”. Musk agregó que el acuerdo podría financiarse principalmente a través de capital y que espera que alrededor de dos tercios de las acciones en poder de los inversionistas actuales se transfieran a la empresa privada.



Los comentarios de Musk no abordaron problemas potenciales que los accionistas de Tesla, incluidos el fondo público de inversión de Arabia Saudita y China Tencent, podrían enfrentar en cualquier plan de privatización, como una posible investigación del Comité de Inversión Extranjera de EU, que revisa los acuerdos por cuestiones de seguridad nacional y tiene el poder de bloquearlos. Las últimas conversaciones con el fondo saudita se llevaron a cabo después de que acumuló una participación de casi 5 por ciento en Tesla este año, dijo Musk, y se ubicó entre los ocho inversionistas más grandes de la empresa.



“En el blog se argumenta que Musk interpretó que el financiamiento estaba asegurado. Si bien no somos expertos en derecho bursátil, nuestra interpretación es que en las reuniones previas con los sauditas se creó un área gris lo suficientemente grande como para desestimar el riesgo legal de una manipulación de acciones de la SEC”, dijo Gene Munster, un analista bursátil convertido en inversionista en el sector de tecnología y quien no es propietario de acciones de Tesla.



Los analistas legales dijeron que a pesar de la explicación, se mantienen las dudas sobre la comunicación de información material de Musk.



El FT informó la semana pasada que la construcción de la participación se produjo después de que el fondo público de inversión de Arabia Saudita se acercó inicialmente a Musk para comprar nuevas acciones en la empresa, pero que recurrió a adquirir los títulos en el mercado abierto después de que Musk no actuó en su interés. La compra se realizó en las semanas posteriores a la visita del príncipe Mohammed a Estados Unidos en marzo y abril, informó anteriormente el FT. Las acciones de Tesla cayeron 0.76 por ciento, para cotizar en 352.80 dólares en las operaciones del mediodía del lunes, muy por debajo del pico intradiario de 387.46 dólares que alcanzaron la semana pasada.