La Fed eleva sus tasas pero reduce previsión de 2019

Sam Fleming

La Reserva Federal de Estados Unidos desafió la presión de Donald Trump y de los inversionistas de capitales al elevar las tasas por cuarta ocasión en este año, incluso cuando señaló los riesgos de los mercados inquietos y un menor crecimiento en el extranjero.



El banco central estadunidense elevó el rango objetivo para la tasa de fondos federales otro cuarto de punto para ubicarlo entre 2.25 y 2.5 por ciento, en una decisión unánime. Sin embargo, también redujo sus pronósticos de nuevos incrementos e indicó que no está tan seguro de movimientos futuros.



A pesar de la señal de que aumentaría las tasas de una manera más lenta el próximo año, las acciones estadunidenses registraron una fuerte caída en el periodo inmediatamente posterior a la decisión ya que los inversionistas contemplaban una postura aún más moderada.



Jay Powell, el presidente de la Fed, navega por un camino delicado mientras sopesa una fuerte economía interna contra las señales de una desaceleración del crecimiento en el extranjero y las pérdidas agotadoras de los mercados de capitales. El presidente se suma a la turbulencia al presionar públicamente a la Fed para que mantenga sin cambios las tasas y expresar su insatisfacción personal con Powell, a quien nombró como presidente del banco central.



En una declaración el miércoles, la Fed destacó la turbulencia del mercado, y dijo que “va a continuar monitoreando los acontecimientos económicos y financieros y a evaluar sus implicaciones para el panorama económico”.



También modificó la redacción en su comunicado para mostrar menos convicción acerca del panorama de las tasas. La Fed recientemente dijo que “esperaba que fueran necesarios los aumentos graduales” en las tasas. Ahora el banco central “evalúa que es muy probable que ocurran algunos incrementos graduales”.



La nueva redacción refleja un banco central más cauteloso ya que cambia hacia una fase dependiente de datos donde es menos seguro hacia dónde irán las tasas después. Esto se debe en parte a que las tasas se acercan más a un escenario “neutral” en el que no estimulan la economía ni la detienen. La inflación básica también se mantuvo tibia, en 1.8 por ciento, con lo que se redujo la presión para más aumentos en las tasas.



En su declaración, la Reserva Federal mantuvo su evaluación optimista del desempeño de la economía y dijo que los empleos, el gasto de los hogares y la actividad económica tiene un fuerte crecimiento.



HACIA LOS PRÓXIMOS AÑOS



El llamado diagrama de puntos de los pronósticos de tasas por parte de los funcionarios de la Fed ahora muestra dos aumentos de un cuarto de punto en las tasas a corto plazo en 2019, por debajo de los tres en el pronóstico anterior. De acuerdo con el pronóstico promedio, puede haber otro aumento único más en la tasa en 2020, dejando el punto medio del rango objetivo en 3.1 por ciento, aparentemente el punto máximo del programa de aumento de la tasa.



El banco central recortó sus pronósticos de crecimiento para el próximo año de 2.5 a 2.3 por ciento, mientras que mantuvo sin cambios su previsión del desempleo para 2019 en 3.5 por ciento. Los pronósticos de inflación subyacente se redujeron una vez más a 2 por ciento en 2019, 2020 y 2021 en comparación con la previsión anterior de 2.1 por ciento.



Powell atraviesa por un periodo agitado en el que sus señales generan un cierto grado de confusión en los mercados. En octubre, el presidente de la Fed realizó una evaluación muy optimista de la economía de Estados Unidos que provocó una turbulencia en el mercado de valores, ya que los inversionistas apostaron por una sucesión de nuevos incrementos en las tasas.



Cambió su mensaje en un discurso de noviembre que hizo que los mercados subieran, ya que indicó que era posible que el banco central no tendría que elevar las tasas para ubicarlas en el rango de estimaciones “neutrales”. Los nuevos pronósticos de la Fed muestran una proyección más baja para la tasa neutral en comparación con la que se presentó anteriormente: el punto medio de sus estimaciones ahora se encuentra en 2.8 por ciento en comparación con 3 por ciento anterior.



La pregunta clave en la mente de los inversionistas al ingresar a la reunión ha sido qué tan cerca está la Fed de alcanzar su punto máximo en su ciclo de aumento de las tasas y si está preparando una “pausa” en el endurecimiento en marzo. Para complicar el panorama, se amplía la gama de los llamados riesgos a la baja que enfrenta la economía de Estados Unidos.



Estos incluyen la agitación de los mercados, la desaceleración del crecimiento en Asia y Europa, las tensiones comerciales, el posible debilitamiento del estímulo fiscal que se implementó a principios de año y el arrastre de la economía por los aumentos de las tasas de interés que comenzaron en diciembre de 2015.