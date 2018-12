En Malasia, cargos contra Goldman y 2 banqueros

John Reed y Edward White

Los fiscales de Malasia presentaron acusaciones penales contra Goldman Sachs y dos de sus banqueros por su papel en la presunta malversación de miles de millones de dólares del fondo de inversión estatal 1MDB, ahogado por los escándalos.



La oficina del fiscal general de Malasia busca multas con un valor de más de 3 mil millones de dólares (mdd) para las filiales de Goldman y sus ex banqueros, acusados de ayudar “a una malversación indebida” de 2 mil 700 mdd de bonos que emitió 1MDB en 2012 y 2013.



Con los cargos que presentó Malasia el lunes es la primera vez que los fiscales apuntan directamente a Goldman por su presunto papel en el creciente escándalo. La acción de Kuala Lumpur intensifica el escrutinio sobre la conducta del banco de inversión después de que el Departamento de Justicia de EU acusó formalmente el mes pasado a los dos ex banqueros por cargos similares.



Tommy Thomas, el fiscal general de Malasia, aseguró que se presentan cargos contra las filiales de Goldman y los ex banqueros Tim Leissner y Roger Ng Chong Hwa, quienes fueron descritos como “empleados clave” de Goldman en el caso.



Los dos banqueros están acusados de sobornar a funcionarios malasios para asegurar su participación en la subasta de 6 mil 500 millones de dólares de bonos de 1MDB. Goldman recibió 600 mdd en comisiones por su papel, de acuerdo con Thomas, un total que fue “varias veces más alto que las tasas que prevalecen en el mercado y las normas de la industria”.



Las agencias de aplicación de la ley de varios países, entre ellos el departamento de justicia estadunidense, alegan que se malversaron hasta 4 mil 500 millones de dólares del fondo de inversión. El escándalo ya envolvió al ex primer ministro Najib Razak, fundador de 1MDB, quien se declaró no culpable de los cargos de corrupción.