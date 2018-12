Caen 10 ex empleados de Danske Bank por lavado

Richard Milne

Los fiscales de Estonia detuvieron a 10 ex empleados de Danske Bank bajo la sospecha de permitir conscientemente el lavado de dinero y amenazaron con que la posibilidad de más arrestos en el mayor escándalo de dinero sucio que se descubre a la fecha.



En los primeros arrestos por el escándalo que comenzó en 2007 y en el que 200 mil millones de euros de dinero de Rusia y otros estados de la antigua Unión Soviética fluyeron a través de la pequeña sucursal de Danske en Estonia, los fiscales en Tallinn arrestaron a 10 ex gerentes de clientes cuyo trabajo era evitar el lavado de dinero en las operaciones locales del banco danés.



“Hay razones para sospechar que los detenidos conscientemente permitieron a los clientes de los bancos transferir fondos sospechosos de ser lavados”, dijeron el miércoles los fiscales del estado.



Los arrestos marcan el primer movimiento contra individuos que realizan las autoridades por el escándalo después de que la policía danesa contra el fraude acusó a Danske el mes pasado. Todavía está evaluando si va a presentar cargos contra la alta dirección, mientras que el Departamento de Justicia de EU inició su propia investigación criminal sobre el presunto lavado de dinero.



Danske despidió a su director ejecutivo y presidente por el escándalo y los analistas temen que pueda enfrentar una fuerte multa de EU. El banco no ha hecho comentarios sobre la cantidad de lavado de dinero que pudo haber ocurrido, pero dijo que una “gran parte” de los 200 mil millones de euros de transacciones en su operación no residente en Estonia entre 2007 y 2015 probablemente sea sospechosa.



Los fiscales de Estonia dijeron ayer que era probable que hubiera más detenciones en su investigación, que comenzó en noviembre de 2017 después de las revelaciones en el periódico danés Berlingske. De acuerdo con el jefe de la policía judicial de Estonia, los colegas daneses señalaron 25 mil mde en transacciones sospechosas hasta el momento.